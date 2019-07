Sotva studenti jedné novoměstské střední školy opustili školu, navštívil ji zloděj a bral, co mu přišlo pod ruce.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Učitelé, kteří se ještě koncem školního roku stěhovali z jedné budovy do druhé, si přišli vybalovat své věci, to však místo nich už udělal někdo jiný. Pachatel se do školy vloupal v době od pátku do pondělí, rozbil okno a následně vnikl do budovy. Zmizela elektronika, peníze, ale i školní dokumenty, oblečení a potraviny v celkové hodnotě přesahující 60 tisíc korun. Policisté po zloději či zlodějích i odcizených věcech intenzivně pátrají.