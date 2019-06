Ve čtvrtek o tom rozhodl hradecký Okresní soud. „Nárok byl promlčen,“ vysvětlila soudkyně Milena Heřmanová. Podle ní práce na rekonstrukci stadionu začaly v roce 2006 a skončily v roce 2009, firma ABD se však začala po městě domáhat vydání bezdůvodného obohacení až v roce 2014. Soudkyně připomněla, že podle občanského zákoníku byla promlčecí lhůta dva roky a podle obchodního zákoníku čtyři roky. Rozsudek není pravomocný.

Hradec Králové kontrakt s ABD Invest uzavřel v roce 2006, smlouva měla trvat do roku 2022. Firma jako nájemce měla proměnit stadion v moderní arénu, aby město nemuselo naráz investovat stovky milionů korun. Rekonstrukci mělo město splácet ročně 25 miliony korun a roční platbou 12 milionů na provoz. Celkem měla firma dostat 610 milionů.

Na jaře 2011 však radnice uvedla, že kontrakt je pro město nevýhodný. V roce 2012 město oznámilo, že smlouva obešla zákon o veřejných zakázkách, takže je neplatná, a firmě kontrakt vypovědělo. Také soudy pak smlouvu označily za neplatnou a Hradec Králové stadion v prosinci 2013 od firmy převzal.

Zastupitelé smír odmítli

„Žalobce stadion opravil - ten tady stojí,“ prohlásila během dokazování u soudu právní zástupkyně firmy ABD Invest. Podle ní si navíc firma od města pronajala budovu bez vody, bez proudu, bez čpavku i bez personálu, a to vše musela také zaplatit.

„Žalobce není tím, kdo vysoutěžil veřejnou zakázku. Vstoupil do věci až později a věděl, že je to proti zákonu, když nahrazuje někoho, kdo, ať platně nebo neplatně, soutěž vyhrál,“ řekl u soudu právník Martin Prosser, který zastupoval Hradec Králové.

Podle něj společnost ABD Invest neměla důvod žalovat Hradec Králové dříve, protože od hokejového klubu dostávala ročně 37 milionů korun, které klubu posílalo město, zatímco sama platila nájem jen 300 tisíc korun. „Což pro ni bylo výhodné,“ podotkl právník. Podle něj peníze od klubu, tedy vlastně od města, šly na prováděné stavební práce, takže pokud by město firmě nyní zaplatilo, co žádá, dostala by peníze už podruhé. „Město ABD nic nedluží“ prohlásil Martin Prosser.

Rada města navrhla v květnu, aby město ABD Invest vyplatilo 40 milionů nebo 12 milionů korun a uzavřelo s firmou smír. Zastupitelé to odmítli.