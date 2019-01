Hradec Králové - Tři roky ve vězení by měl strávit důchodce z Jičínska. Byl odsouzen za to, že pohlavně zneužil svoji vnučku.

Nejdříve mu jeho žena nevěřila, ale přesvědčil ji. Při soudních stáních už stála na jeho straně. Přesto byl Josef M. z Jičínska poslán na tři roky do vězení.

Podle obžaloby a rozsudku totiž zneužíval svoji vnučku. Naopak v dalších bodech obžaloby, které se týkaly podobných obvinění, byl důchodce zproštěn viny. Verdikt Krajského soudu v Hradci Králové je nepravomocný, protože odsouzený se proti němu ihned v soudní sini odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, v níž se rozhodne, zda přistoupí ke stejnému kroku. Případ bude nyní řešit Vrchní soud v Praze.

Josef M. od začátku procesu nesl obvinění velmi těžce. Při výpovědi byl rozrušený, nesouhlasil s tím, co mu je kladeno za vinu.

„Děda je ten nejhorší, je to vyvrhel. Co můžu dělat? Oni půjdou přes mrtvoly," prohlásil. Nařčení, že zneužil vnučku, zrakově handicapovanou dívku, bral jako součást boje v rodině. Upozorňoval na svůj velmi špatný vztah se snachou, manželkou svého syna.

Je to spiknutí mé snachy

„Všechno je to spiknutí mé snachy. Nevycházím s ní dobře. Nelíbí se mi způsob jejího života," hájil se obžalovaný. „Snacha mi řekla, že mě za to dostane do kriminálu," tvrdil.

Jeho problém začal na podzim roku 2014. Tehdy si vnučka, dcera jeho syna, měla podle už zmíněné snachy stěžovat na jeho chování. Dívence bylo tehdy dvanáct let, je zdravotně handicapovaná - už od narození má problémy se zrakem. Po jednom návratu od prarodičů si doma podle rodičů stěžovala, že ji děda osahával. „Nikdy bych to neudělal, jsou to přece naše děti," oponoval Josef M.

Podle obžaloby se měl dívce snažit sahat na přirození přes kalhotky. Navíc chtěl, aby mu sáhla na penis, ale ona to odmítla. „Je to všechno nesmysl. Holka měla naučenou básničku, kterou řekla. Když se jí zeptali, jak vypadal můj penis, tak řekla normálně," ohradil se obžalovaný.

„Dívka mu zřejmě nevyhověla, a proto ji pak v kuchyni domu alespoň oblečený objímal a simuloval přitom kopulační pohyby, dokud se mu nevysmekla a neutekla," prohlásil státní zástupce Milan Šimek.

Josef M. argumentoval navíc i svým zdravotním stavem. Má cukrovku a už minimálně deset let je prý sexuálně nekativní. Znalci o něm navíc zjistili, že není deviatntní a jeho prioritou jsou dospělé ženy.

„Dítěti bych nikdy neublížil. Mám deset vnoučat, vždycky jsem se choval jako normální děda," řekl.

Ozvaly se také další vnučky

Proč jej tedy rodiny obvinila (ozvaly se i další vnučky)? Na to má jasný názor. Zaprvé prý řekl snaše, jak mu vadí, že nechodí do práce a žije z podpory, dávky na invalidní dceru a platu svého muže. Zadruhé šlo údajně o to, že přepsal rodinný dům jen na jednoho ze synů. „Ale ostatním jsme pomohli postavit," upozornil.

Soud jeho verzi přijal jen v některých bodech. Jinak se ztotožnil s obžalobou a důchodce poslal za mříže.