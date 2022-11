Spolubydlící je od sebe odtrhli. Obžalovaný se pak šel umýt, ale do koupelny za ním přišla jeho pozdější oběť s úmyslem pokračovat ve rvačce. Obžalovaný tvrdil, že se bál. „Přišel za mnou do koupelny, zavřel dveře a řekl mi, že je to můj konec,“ vylíčil. Následná potyčka se pak odehrála bez svědků a skončila několika bodnými ranami kuchyňským nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. Jedna zasáhla srdce. Muži pak zavolali policii.

Rvačka a šest bodnutí. Hádka o odvoz dětí z Ukrajiny skončila vraždou

Státní zástupce Milan Vacek se nakonec rozhodl překvalifikovat čin z vraždy na zabití. Ve své závěrečné řeči uvedl, že Dmytro Daldanov se chtěl vyhnout vyvrcholení hádky s poškozeným, ten ho ale pronásledoval a zbil. „Měl strach z toho, že ho napadne znovu. Vzhledem k agresivitě poškozeného se jeví, že tento dojem mohl být zcela reálný. Nelze dokázat, že obžalovaný nejednal ve strachu,“ uvedl Vacek při své závěrečné řeči.

"Měl nůž, tak ho použil"

Jako zabití v nutné sebeobraně popsal tragédii obhájce Daldanova Jan Lipavský, který požadoval pro svého klienta zproštění viny. „Je zřejmé, že poškozený měl v předcházejícím konfliktu převahu, údery pěstí do obličeje obžalovaného potvrdili i svědci,“ zmínil. S rozhodnutím soudu nebyl nepravomocně odsouzený Daldanov spokojený a odvolal se.

„Podle mého názoru měl v tu chvíli strach z předchozího napadení. Vyložil si tu situaci tak, že mu jde v podstatě o život, minimálně o zdraví a v tom okamžiku neměl v zásadě jinou možnost než se bránit dostupnými prostředky. Měl k dispozici nůž, tak ho použil. V zásadě je to pak o hodnocení podmínek nutné obrany,“ komentoval rozsudek advokát Lipavský. Žalobce si ponechal lhůtu pro odvolání.

Senát krajského soudu potrestal Dmytra Daldanova pěti lety vězení. „Velice podstatná pro posouzení je skutečnost, že iniciátorem konfliktu byl poškozený. Lze uvěřit obžalovanému, že měl z poškozeného strach a z tohoto důvodu si s sebou nůž do koupelny vzal,“ vysvětlil rozsudek předseda senátu Jiří Vacek. Současně ale odmítl, že by se jednalo o sebeobranu. „Podle názoru soudu bylo jednání obžalovaného mimo rámec nutné obrany, atak ze strany poškozeného nebyl natolik intenzivní, že by obžalovaný musel mít obavu o svůj život. Máme za to, že se jedná o zločin zabití,“ dodal soudce.

Za zabití mohl soud uložit vězení od tří do deseti let. Kromě trestu vězení má Daldanov zaplatit náklady Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 12 370 korun. Rozsudek nesli nelibě příbuzní a přátelé zabitého muže, kteří přišli k soudu. „Vůbec nesouhlasíme, byla to vražda. Obrana se takovým způsobem nedělá. Nesouhlasíme nikdo, ani já, ani manželka a ani bratr poškozeného,“ neskrýval rozčarování přítel zabitého a jeden ze svědků Jurij. Obžalovanému původně za vraždu hrozilo až 18 let žaláře.