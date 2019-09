Celý týden pokračuje na Krajském soudě v Hradci Králové projednávání případu, ve kterém čelí obžalobě úředník Emil Kmoníček a poradce exhejtmana Lubomír Červinský. Státní zástupce oba muže obžaloval z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Zadání miliardové zakázky Královéhradeckého kraje na přestavbu nemocnice v Náchodě měli podle obžaloby upravovat takovým způsobem, aby zvýhodnili společnost Metrostav. Za to jim hrozí až 12 let vězení i propadnutí majetku. Oba činy byly podle státního zástupce ukončené ve stádiu pokusu, neboť ani jeden ze dvou tendrů, u kterých mělo podle obžaloby k výše uvedeným činům dojít, k výběru vítěze veřejné zakázky nakonec nevedl. Královéhradecký kraj v kauze vystupuje jako poškozený a žádá náhradu škody ve výši 898 tisíc korun. Ani jeden z obžalovaných už na krajském úřadě nepracuje.

Oba muži svou vinu už v červnu, kdy soud zahájil úvodní jednání, odmítli. Podle obžaloby muži konzultovali se zástupci Metrostavu předem zadávací podmínky veřejné soutěže. Firma tak údajně získala informace dříve než ostatní. Zároveň podle obžaloby byly některé podmínky soutěže nastaveny tak, aby eliminovaly ostatní uchazeče. Ti měli například doložit referenční zdravotnické stavby v hodnotě 550 milionů korun, což byl údajně schopen splnit jen Metrostav. V letech 2015 a 2016 připravoval krajský úřad postupně druhý a třetí tendr na přestavbu náchodské nemocnice. Druhý se rozhodlo vedení kraje zrušil samo poté, co dostalo posudek od poradenské společnosti RTS.

"Podle něho byly v projektové dokumentaci závažné chyby a v případě přezkumu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže by mohlo dojít k zrušení tendru," vysvětlil včera u soudu Jan Janeček, který v té době působil na odboru investic Královéhradeckého kraje. Třetí tendr kraj zrušil poté, co pouhý den před otevíráním nabídek vtrhla na úřad policie, vyslýchala členy vedení a zabavila počítače a disky. Úspěchem nakonec skončila až čtvrtá soutěž, kterou vypsalo už nové vedení kraje. Stavba dvou nových pavilonů nemocnice za 1,34 miliardy korun bez DPH začala loni v dubnu a je největším současným investičním projektem kraje. Hotová by měla být v polovině roku 2020.

I bývalý hejtman

Tento týden vypovídal u soudu i bývalý hejtman Lubomír Franc, jehož poradce je jedním z obviněných. Právě poradce Červinský měl podle obžaloby účelově formulovat zadávací podmínky. To včera tvrdil u soudu i Janeček, byť to prý pouze slyšel od jiné úřednice. Červinský takové tvrzení opakovaně odmítl. "Není pravda, že bych autorem zadávacích podmínek byl já," reagoval. Před soudem včera vystoupil jako svědek i tehdejší stavbyvedoucí Metrostavu Josef Majer. Ten měl být údajně jeden ze zástupců Metrostavu, se kterým komunikoval druhý obviněný Emil Kmoníček. Podle spisu mu Kmoníček předem poslal emailem zadávací dokumentaci. Majer si na žádný takový mail ovšem prý nepamatuje. "Pan Kmoníček je můj kamarád, ale nemyslím si, že bychom spolu komunikovali ohledně zakázky v Náchodě," uvedl Majer před soudem.

Jednání krajského soudu bude pokračovat ještě v druhé polovině září. Rozsudek by pak mohl padnout nejdříve v říjnu.