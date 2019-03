„Chytil jsem ji jako v té slavné scéně z Titaniku. Pak jsem měl v hlavě prázdno a chtěl jsem nás oba stáhnout do propasti,“ uvedl do policejního protokolu Lukáš Tuček. Ten ve čtvrtek, v den svých dvacátých narozenin, stanul před senátem hradeckého krajského soudu, kde se zpovídá z pokusu o vraždu.

Toho se měl podle obžaloby dopustit v září roku 2017 na Jičínsku, kdy neunesl rozchod se stejně starou přítelkyní a shodil ji z rozhledny Milohlídka do propasti. Po tomto činu chtěl spáchat sebevraždu a sám do osmimetrové hloubky za dívkou skočit. Oba pád naštěstí přežili. Za pokus o vraždu hrozí mladíkovi trest od deseti do 18 let vězení.

Obžalovaný mladík však před soudem svoji výpověď odvolal a uvedl, že jednání, které je mu kladeno za vinu, se nedopustil. „Mám jen matné vzpomínky. Myslel jsem si, že to byla nešťastná náhoda. Ona mi však tvrdila, že jsem ten pád zavinil. A já ji uvěřil,“ sdělil senátu Lukáš Tuček.

Ještě před svoji výpovědí u soudu požádal obžalovaný Lukáš Tuček o shovívavost s tím, že svoji verzi pouze přečte z papíru a dále se nebude k celé věci vyjadřovat. Dlouho prý hledal odpovědi na to, co se osudného zářijového dne na Milohlídce stalo.

„Dlouho jsem věřil tomu, co mi dívka řekla, že jsem ten pád zavinil. Dokonce mi vyhrožoval její kamarád, který mě i napadl a hrozil, že jestli se nepřiznám, napadne mě znovu,“ uvedl před senátem obviněný mladík. Tvrdil, že k přehodnocení původního přiznání ho přesvědčili i jeho právníci, kteří mají „důvodné pochybnosti“ o výpovědi poškozené.

Prázdná hlava a skok do hloubky

Krátce po činu byl ovšem sdílnější a do policejního protokolu uvedl, že neunesl rozchod a dívku do propasti shodil. „Na Milohlídce jsme řešili náš rozchod. Chtěl jsem vztah udržet. Pak jsme se zvedli, že půjdeme na autobus. Nevím, koho z nás to napadlo, ale chtěli jsme se rozloučit naši oblíbenou scénkou, kdy jsme se objímali jako ve slavné scéně z Titaniku,“ uvedl Lukáš Tuček do policejního spisu.

Podle něj se k této scéně odhodlali na hraně propasti Milohlídky. „Držel jsem ji kolem pasu asi dvě minuty. Na jednu stranu to bylo příjemné, na stranu druhou jsem věděl, že vše končí,“ nadiktoval mladík do protokolu. Podle něj se mu ve chvíli, kdy dívku pustil a oba se měli vydat na autobus, zatmělo v hlavě. „Nevím, jak daleko jsme byli od propasti, najednou jsem měl chuť do ní oba stáhnout. Ona se však chytla zábradlí a začala křičet. Odtrhl jsem ji a v objetí jsme do propasti spadli,“ dodal Lukáš Tuček.

U soudu ve čtvrtek vypovídala i poškozená dívka. Avšak za zavřenými dveřmi. Její zmocněnec Jiří Šlenc uvedl, že jeho klientka se v nedávné době podrobila další operaci, kdy jí lékaři odstranili dráty ze zpevněné páteře. „Teď začíná pomalinku s rehabilitací a léčba tak není zdaleka ukončena,“ uvedl Jiří Šlenc a dodal, že jeho klientka stále trvá na vině obžalovaného. „Trvá na tom, že byla z vyhlídky shozena. Nemáme pochybnosti o míře jeho zavinění,“ dodal Jiří Šlenc.