Hradec Králové - Ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti se od středy zpovídá u krajského soudu pětačtyřicetiletý Jiří Dračka. Jak uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová, skutku se muž dopustil 4. listopadu loňského roku odpoledne v lesním porostu na pravém břehu Labe v Pardubicích.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku





„Po vzájemném slovním a fyzickém konfliktu, poškozený Štefan Jaško napadl úderem pěstí a následně i hlavou do obličeje obviněného Jiřího Dračku. Ten na to reagoval tak, že proti tělu poškozeného provedl výpad s nožem o délce čepele 20 centimetrů, který držel v pravé ruce a zasáhl poškozeného do oblasti břicha,“ popsala událost státní zástupkyně.



Obžalovaný způsobil Jaškovi život ohrožující zranění a poškozený během několika minut zemřel vykrvácením. „Nechtěl jsem ho zabít. Jen jsem ho chtěl nožem zastražit. Ani jsem necítil, že bych ho nožem zasáhl,“ vypověděl Dračka u soudu.



Osudný den obžalovaný společně se svou přítelkyní a s Jaškem požili větší množství alkoholu.



„Vypil jsem placatici rumu, kterou Jaško přinesl a litr vína. Byl jsem opilý,“ tvrdil Dračka. Podle něho spor s poškozeným začal, když Jaškovi řekl, aby odešel ze stanu, kde oba muži s jednou ženou žili jako bezdomovci. „Byly s ním problémy, kradl i potraviny v obchodě. Chtěl jsem ubytovat ve stanu jiného známého,“ dodal obžalovaný.



Hlavní líčení s Jiřím Dračkou v pátek pokračuje.