Hradec Králové/ Dva případy vraždy, znásilnění, podvod a krádež bude tento týden řešit hradecký krajský soud.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Kilián



V pondělí poprvé usedne na lavici obžalovaných Martin Bulis. Muž údajně v letech 2003 až 2005 jako jednatel společnosti Květena Pardubice dvěma dodavatelským firmám nezaplatil za odebrané květiny téměř osm milionů korun.



V největší soudní síni číslo 50 bude v pondělí pokračovat odročené hlavní líčení s jedenáctičlennou skupinou mužů a žen, která čelí obžalobě ze spáchání rozsáhlé krádeže 28 automobilů za více než šest milionů korun. Mezi obžalovanými jsou i tři Bulhaři, kteří se na trestné činnosti podíleli nejvíce. Auta ukradená zejména v letech 2003 a 2004 v Praze a na jiných místech ČR skupina většinou rozebrala na náhradní díly, které se pak prodávaly na vrakovištích. Docházelo také k legalizaci vozidel změnou identifikačních čísel, přestříkáním na jinou barvu a k jejich opětovnému prodeji.



Ke krajskému soudu ve středu znovu zamíří Martin Bogapov z Pardubic, kterého již v lednu letošního roku stejný senát poslal na 8,5 roku do vězení s dozorem za znásilnění jeho nezletilé dcery. Vrchní soud rozsudek zrušil a nařídil hradeckému soudu další jednání.



Ve čtvrtek a v pátek se krajský soud bude znovu zabývat vraždou královédvorského podnikatele Jiřího Munzara a jeho přítelkyně. K trestnému činu došlo v červnu 2006 a hradecký soud již v srpnu loňského roku poslal za mříže tři pachatele. Pavel Feierfeil, který Munzara zastřelil, odešel od soudu s 23letým trestem vězení. Také další dva muži, kteří si vraždu u Feierfeila objednali dostali výjimečné tresty: Jiří Salavec 19 let a Tibor Zeman 20 let ve vězení se zvýšenou ostrahou. Salavec a Zeman se odvolali a vrchní soud vrátil jejich případy do Hradce k dalšímu projednání.



Poslední pracovní den tohoto týdne bude krajský soud řešit ještě pokus vraždy. Obžalovaný Roman Chovaneček se měl trestného činu dopustit letos v červenci v Pardubicích. Na jedné zdejší ubytovně napadl nožem jiného muže, který nezemřel jen díky včasné lékařské pomoci.

