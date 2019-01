Hradec Králové – Očekávaný rozsudek nad Romanem Fröhoaffem, který čelí obžalobě z pokusu vraždy, v pondělí krajský soud nevynesl. S největší pravděpodobností se tak stane až 31. března, kdy soudní znalkyně v oboru psychiatrie doplní svůj posudek.

Obhájce obžalovaného totiž písemně vznesl další dotazy, zejména na to, zda léky, které třiatřicetiletý Fröhoaff požívá, mohly ovlivnit jednání jeho klienta. „Musím je konzultovat s diabetologem,“ uvedla znalkyně.



Roman Fröhoaff podle obžaloby 22. května loňského roku v pardubické věznici, kde si již odpykává sedmiletý trest, po vzájemné rozepři napadl spoluvězně přiostřeným příborovým nožem. Obžalovaný několika údery nožem do levé části hrudníku a krku způsobil napadenému těžká zranění, která bezprostředně ohrožovala jeho život. V dalším útoku Fröhoaffovi zabránili spoluvězni.



Těžce zraněný muž nezemřel jen díky včasně poskytnuté lékařské pomoci přímo na místě a poté v Krajské nemocnici Pardubice.



Roman Fröhoaff již 20. ledna, kdy hlavní líčení začalo, vypověděl, že si na osudný okamžik, kdy napadl o deset let staršího spoluvězně, moc nepamatuje. Již dlouhou dobu trpí cukrovkou a vše se mělo odehrát v době, kdy měl záchvat. Tvrdil, že pobírá invalidní důchod, z něhož poškozenému, který byl jeho přítelem, také kupoval jídlo a cigarety. Odmítl však financovat nákup drog. „V pardubické věznici funguje zneužívání drog. Bylo mi vyhrožováno, ať se nepokouším někomu o nich říci,“ vypověděl obžalovaný.



Tvrdil také, že mu bylo spoluvězni vyhrožováno napadením. Měl strach a požádal o přeložení do jiné věznice, avšak nebylo mu vyhověno.

„Pamatuji se jen, že jsem stál u skříňky. Zahlédl jsem v zrcátku obrysy postavy poškozeného, který měl něco v ruce. Dál už si nic nepamatuji do doby, kdy jsem byl zpacifikován. Mám krátkodobé poruchy paměti,“ uvedl o svém útoku na spoluvězně obžalovaný, jenž trpí i epilepsií. „Měl jsem ho rád, neměl jsem úmysl ho zabít,“ dodal Roman Fröhoaff.



Poškozený muž se v lednu k soudnímu jednání nedostavil. Podle předsedy senátu Luboše Sováka se nepodařilo poškozenému předvolání k soudu doručit. Ze stejných důvodů nemohl senát vyslechnout poškozeného ani včera. Proto soudce Sovák přečetl písemný záznam jeho výpovědi z přípravného řízení na policii.



„Vůbec jsem si nevšiml, že Roman měl v ruce nůž. Když procházel kolem mě, chytil mě za vlasy, přitiskl se ke mně, a svou pravou rukou mě začal bodat. Najednou jsem ucítil krev,“ četl ze spisů předseda senátu. Napadený spoluvězeň také kriminalistům řekl, že ve věznici měli na cele k dispozici dva přiostřené nože, které používali na krájení chleba a potravin. „Byly pod stolem, všichni o nich věděli,“ tvrdil poškozený.



Krajský soud poté hlavní líčení odročil na 31. března. Po výslechu soudní znalkyně z oboru psychiatrie by měly být předneseny závěrečné řeči a s největší pravděpodobností padne i rozsudek Romanu Fröhoaffovi hrozí až patnáct let vězení.