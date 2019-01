Hradec Králové – Bývalí manažeři Rubeny opět stanou před krajským soudem.

Nejdříve je krajský soud za podvod poslal do vězení, poté je osvobodil. Řeč je o bývalých představitelích akciové společnosti Rubena Náchod.

Milan Šnajdar, Josef Klimeš, Otakar Svatoš a Ladislav Šafařík podle původní obžaloby v letech 1991 až 1993 využili svých funkcí ve společnostech Rubena a ZETA Náchod k podvodnému jednání, spojenému s privatizací někdejšího státního podniku Rubena. „Uzavřeli soubor fingovaných smluv. Směřovaly k tomu, aby finanční částky, které byly získány prodejem části podniku anglické společnosti AVON Rubber, byly vyvedeny ze společnosti Rubena. Na to pak navazovalo další podvodné jednání obžalovaných,“ uvedla již v listopadu roku 2006 státní zástupkyně Ilona Kufčáková.

Obžalovaní měli okrást Rubenu o více než 248 milionů korun. Svým jednáním mohli způsobit firmě další škodu ve výši přes 396 milionů korun. „Tady se nejednalo o fyzické převedení finančních prostředků, ale šlo o částky, jejichž ztráta hrozila do budoucna na základě fiktivních smluv. Na ně totiž navazovaly další smlouvy, které obžalovaní před představenstvem společnosti Rubena utajili. Nové vedení firmy tyto smlouvy včas odhalilo,“ tvrdila při prvním hlavním líčení v roce 2006 Ilona Kufčáková. Hradecký krajský soud představitele Rubeny v červnu roku 2008 osvobodil.



Na trestné činnosti manažerů Rubeny se měl podílet i Martin Koloc, který před stíháním a českými soudy uprchl do ostrovní Seychelské republiky. Koloc měl po dohodě s bývalými manažery Rubeny Náchod uzavřít od roku 1991 do konce roku 1993, kdy se privatizoval státní podnik a přeměnil se na akciovou společnost, s anglickou firmou AVON Rubber p. l. c. fiktivní smlouvy na odkup akcií vznikající akciové společnosti, čímž byla celá přijatá kupní cena vyvedena ze společnosti Rubena.



„Celková způsobená škoda byla zhruba 187 milionů korun, přičemž hrozila další škoda ve výši nejméně 128 milionů korun,“ uvedla státní zástupkyně Ilona Kufčáková. I Koloce však krajský soud v srpnu roku 2008 zprostil obžaloby. Vrchní soud však oba rozsudky zrušil a vrátil hradeckému soudu případ „vytunelované Rubeny“ k novému projednání. Hlavní líčení se má uskutečnit tento týden ve čtvrtek a v pátek.



Nový pracovní týden u krajského soudu začne již v úterý hlavním líčením se Zdeňkem Čapkem, který vyslechne obžalobu ze spáchání pokusů vraždy a znásilnění.



Ve čtvrtek zamíří ke krajskému soudu Jiří Martinec, který se údajně dopustil několika podvodů a zpronevěry.



O den kratší pracovní týden u krajského soudu ukončí v pátek odročené jednání se Stanislavem Hložkem. Ten od 3. března letošního roku čelí obžalobě z podvodu. Muž si od poškozeného pod falešnou záminkou vypůjčil na dostavbu svého rodinného domu tři vysoké finanční částky. Podle obžaloby je nebyl schopen vrátit. Svému věřiteli způsobil škodu téměř dva a čtvrt milionu korun.