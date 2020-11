V červenci v opilosti v hradecké ulici Na Střezině úmyslně poškodil tři zaparkovaná auta a způsobil škodu za téměř 11 tisíc korun. Navíc napadl muže, který se ho pokusil zadržet. Přivolaná hlíd-ka 49letého výtržníka podrobila dechové zkoušce s výsledkem téměř 2 promile. Muž byl obviněn z trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci a propuštěn na svobodu.

O dva měsíce později v Pilnáčkově ulici se svou obvyklou hladinkou dvou promile fyzicky napadl 62letou ženu poté, co mu odmítla dát peníze. Žena naštěstí vyvázla bez zranění. Když o necelé dva měsíce později fyzicky napadl 81letou ženu na Pospíšilově třídě, putoval do cely a odtud přímo do vazby. Seniorce bez zjevného důvodu způsobil zranění, s nímž musela být převezena do nemocnice. I tehdy byl opilý. Muži, kterého už celkem třináctkrát v minulosti potrestal soud, teď hrozí až tři roky za mřížemi.