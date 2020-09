Více než hodinu trvajícím čtením obžaloby začalo v pondělí dopoledne na Krajském soudě v Hradci Králové hlavní líčení v krkonošské kauze. Obžalováno je v ní celkem osm fyzických osob a jedna firma.

Hned čtyři obžalovaní jsou spojeni s městským úřadem v Peci pod Sněžkou. Vůbec nejznámějším jménem je starosta Alan Tomášek. Obžalovaní jsou i lidé ze Správy KRNAP, a to včetně bývalého ředitele správy národního parku Jana Hřebačky.

Státní zástupce rozdělil obžalobu do dvou větví. V té první žaluje část obžalovaných z poškození a ohrožení životního prostředí.

Společně měli v rozporu se zákonem vymyslet plán, podle kterého byla na pozemcích KRNAP pronajatých v té době společnosti SIVIA CZ skladována zemina se zbytky stavebního materiálu z rekonstrukce obchodního domu Sněžka.

Těžká technika měla kvůli tomu ve stovkách případů jezdit do ochranného pásma zdroje pitné vody. V druhé větvi případu pak měl starosta Tomášek se svými podřízenými v součinnosti s pracovníky Správy KRNAP a jednatelem společnosti MEGA PLUS Petrem Hynkem zosnovat dotační podvod.

Díky úmyslnému uvedení nepravdivých údajů mohl projekt Herní krajiny Pecka získat neoprávněnou dotaci až 32,8 milionů korun. Některým obviněným hrozí až 12 let vězení.

Během prvního dne líčení vypovídal před soudem starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

Svou vinu rezolutně odmítl a celý případ označil slovy jako trapas, nesmysl nebo šikana. Za svým stíháním vidí politický boj.

"Policie naslouchá volebnímu uskupení Žijeme Sněžkou, které se mě chce zbavit," řekl na adresu opoziční strany z Pece pod Sněžkou starosta, který na tamní radnici vládne od roku 2002.

Policie a státní zástupce podle něj jednají účelově, u soudu proto dokonce odmítl odpovídat na jakékoliv otázky státního zástupce.

"Nepovoloval jsem to, ani nerozhodoval. Pamatuji si ale, že se ten pozemek využíval k ukládání různých materiálů už desítky let," uvedl starosta k první části obžaloby. Svou vinu odmítl i v druhé větvi případu.

"Je nesmysl, že bychom věděli o nedodržení podmínek dotace. Na žádného úředníka jsem nikdy nenaléhal, aby udělal jakékoliv rozhodnutí v rozporu se zákonem. Za své neúmyslné chyby, kterých jsem se snad mohl dopustit, se omlouvám a žádám o jejich prominutí," zakončil svou řeč Tomášek.

Hlavní líčení v krkonošské kauze bude pokračovat i v dalších dnech. Do konce týdne budou postupně vyslýcháni všichni obžalovaní. Další jednací dny naplánoval soud na 29. a 30. října a následně pak na 9. až 13. listopadu. To už by se měli v jednací síni objevit i svědci.

Nejznámější tvář kauzy, Alan Tomášek, byl v říjnu 2018 popáté v řadě zvolen starostou Pece pod Sněžkou. Jen o pár dní později ovšem přišla policejní razie, která celou krkonošskou kauzu rozjela.

Druhý nejznámější obžalovaný, Jan Hřebačka, skončil v pozici ředitele Správy KRNAP z vlastní vůle ke konci roku 2017. Národní park do té doby vedl deset let.