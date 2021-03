Informaci přinesla Česká televize s odkazem na mluvčího okresního státního zastupitelství. Obžalovaný muž se dožadoval přednostního otestování a zdravotníkům kvůli tomu vyhrožoval použitím střelné zbraně. Vzhledem k nouzovému stavu mu v případě uznání viny hrozí u soudu až osmiletý trest vězení.

Třiapadesátiletý muž loni v říjnu dvakrát anonymně volal na odběrové centrum ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. A jeho pracovníkům neváhal pohrozit i použitím střelné zbraně. Kriminalisté proto tehdy hned vyrazili na místo a začali odběrové místo i jeho širší okolí střežit. Během několika hodin se jejich kolegům podařilo muže vypátrat a následně zadržet na území Pardubického kraje. „Kriminalisté měli zprvu jen velice málo indicií, které by je přivedly k telefonujícímu. Během několika hodin však už měli nejen indicie, ale i dostatek důkazů, které směřovaly k třiapadesátiletému muži, který však pobýval na neznámém místě. Ale ani to nebyla pro kriminalisty taková překážka, s níž by si neporadili. Pro muže si po krátkém čase kriminalisté dojeli do Pardubického kraje, kde se aktuálně nacházel,“ objasnil koncem října náměstek Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Jiří Karásek.