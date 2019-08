Hradečtí strážníci na žádost Policie ČR pomáhali s pátráním po pohřešovaném muži. Podle informací policistů měl být muž nemocný, často zmatený a nepoznává místa ani osoby.

Strážníci městské policie. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Po necelé hodině si muže odpovídajícího popisu všimla hlídka strážníků na Moravském Předměstí. „Kontrola totožnosti potvrdila, že se jedná o hledaného muže. Strážníci ho posadili do vozidla a převezli do zařízení, které o nemocného pečuje. Zde si muže převzal do péče zdravotnický personál,“ informovala v pátek odpoledne mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.