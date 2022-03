Policejní komisař proti mužům ve věku 26 a 34 let a proti 35leté ženě zahájil trestní stíhání ze spáchání přečinu krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a z přečinu porušování domovní svobody.

Nejmladšímu (26) obviněnému, který opustil brány věznice naposledy v únoru 2022, kladou za vinu, že začátkem března odcizil jízdní kolo ze zahrady rodinného domu a dále od obchodního centra. Všichni tři společně v neděli 13. 3. násilím vnikli do domu a následně do jeho kolárny, přičemž byli vyrušeni nájemníky, a proto z místa utekli pryč. 26letý recidivista byl již v minulosti 9x soudem trestán za majetkovou trestnou činnost a 4x byl ve vězení.

Obviněný 34letý muž společně s ženou měli v lednu 2022 vniknout do domu a dále do společných garáží v ulici Jana Masaryka odkud odcizili dvě jízdní kola se škodou přesahující 10 tisíc korun. Krom toho muž navíc na Velkém náměstí z chodby domu odcizil ještě jízdní kolo Rock Machine za 4 tisíce korun a také si přisvojil volně odložený batoh se všemi osobními věcmi poškozeného.

Lustrací staršího z mužů je patrné, že i on se krádeží dopustil i přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen. Z vězení byl propuštěn v září 2019 a před soudem stanul již 14x. Ani žena nevybočuje z řad obviněných, byla soudem trestaná pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Naposledy jí byl uložen trest s podmíněným odkladem na 4 roky a to do října 2025.

Policejní komisař k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí nejmladšího muže do vazby, což soudce v Hradci Králové akceptoval a muž je stíhán vazebně. Muž (34) se ženou jsou stíháni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí tříletý pobyt ve vězení.