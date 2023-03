Obavy rodičů v Hradci Králové vyvolala na začátku března zpráva, která kolovala na sociálních sítích. Podle ní se ocitly dvě děti na Moravském Předměstí v nebezpečí, údajně je tu sledovali a poté i pronásledovali dva muži z tmavé dodávky. Policie oznámení prověřila a nakonec může všechny uklidnit.

Obtěžování dětí neznámými muži na Moravském Předměstí v Hradci Králové se nepotvrdilo.

"Na policejní služebně přijali oznámení o tom, že neznámí muži v tmavé dodávce měli na Moravském Předměstí v Hradci Králové pozorovat dvě děti, za kterými se měli následně rozběhnout. Policisté začali dané oznámení okamžitě pečlivě prověřovat a zjišťovat veškeré okolnosti průběhu dané události. V rámci prověřování byla přijata adekvátní opatření k zajištění bezpečnosti osob v okolí školských a dětských volnočasových zařízení, zejména dětských hřišť v Hradci Králové," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Z policejního šetření jednoznačně vyplynulo, že nedošlo k události, kterou by bylo možné jednoznačně vyhodnotit jako bezprostředně ohrožující nezletilé děti.

"Rovněž nebyl zjištěn jakýkoliv poznatek směřující k obtěžování, ohrožování nezletilých dětí, případně lákání nezletilých dětí neznámými muži do vozidla. Proto již není třeba, aby veřejnost měla obavy tak, jak byly sdíleny v nedávné době na sociálních sítích. I nadále však policie apeluje na rodiče dětí, aby s nimi v rámci své výchovy preventivně hovořili o tom, že nemají navazovat kontakty s jim neznámými lidmi, případně k takovým lidem nastupovat do vozidel, přebírat od nich jakékoliv dárky, a to i přes skutečnost, že daná osoba vypadá sympaticky a projevuje se dobrými úmysly," dodává Kormošová.

V případě, že by rodiče takové informace od svých dětí získali, je důležité, aby se s nimi prioritně obrátili na Policii ČR a další postup konzultovali s policisty.