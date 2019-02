Hradec Králové - Bez znalosti bližších detailů a unáhleně reagoval v minulosti Jaroslav Kott autor trestního oznámení ve věci údajně předraženého osvětlení na Dukelské třídě a ulici S. K. Neumanna, tvrdí královéhradecký magistrát.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Diplomovaný technik Jaroslav Kott v březnu přiznal, že se znalostí všech skutečností, by trestní oznámení týkající se předraženého osvětlení na Dukelské třídě a na ní navazující ulici S. K. Neumanna nepodával, neboť město nebylo viníkem. Nepříjemná a zcela zbytečná záležitost, o níž se dnes opět v médiích píše, byla pro všechny účastníky sporu už v březnu uzavřená.

Kvůli předraženým světlům na rekonstruované Dukelské třídě a ulici S. K. Neumanna podal v minulosti Jaroslav Kott na úředníky magistrátu trestní oznámení. Policie už tehdy celou věc odložila podle dostupných zdrojů jako neopodstatněnou.

„Začátkem letošního roku mi osobně Jaroslav Kott přiznal, že kdyby býval všechny skutečnosti týkající se projektu předem věděl, trestní oznámení by nepodal," kroutí hlavou nad jednáním a dnešními výroky pana Jaroslava Kotta náměstek primátora Jindřich Vedlich. Tehdy celou věc Jaroslav Kott totiž už uzavřel slovy, že chybný byl projekt. To znamená, že vina neleží na magistrátu. Trestní oznámení pana Kotta Policie České republiky prošetřila a odložila ho jako neopodstatněné. Dnes však Jaroslav Kott veřejně opět město napadá.

Město se už na jaře bránilo slovy, že nemůže vzhledem k platnému zákonu o veřejných zakázkách vyčlenit jednu položku výkazu výměr a hodnotit ji nebo ji dokonce zadat zvlášť. Zakázka se totiž vypisuje jako celek. „Doplácíme na nedokonalost zákona," upřesňuje Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Vedení města dala v únoru za pravdu i bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová, která se vyjádřila v reportáži České televize k této kauze: „Právní úprava by se měla změnit, protože někde vede k neracionálnímu nakládání s veřejnými prostředky. A když se zjistí, že lze tu zakázku třeba v určité části pořídit levněji, tak by to měl zákon umožňovat," vysvětluje Hana Marvanová.

Magistrát HK