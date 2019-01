Trestuhodná opilost za volantem

Východní Čechy - Pokud je u řidiče zjištěno v krvi více než 0,3 promile alkoholu, dopustí se trestného činu. Do jednoho promile mu hrozí podmínečný trest, avšak při větším množství ho může soud poslat do vězení až na tři roky, v nejzávažnějších případech dokonce až na osm let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda