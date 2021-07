Trojice na Královéhradecku se otrávila smaženicí z muchomůrky

Pro houbaře je tou nejbezpečnější zásadou „neznám, nesbírám“. Své o tom ví trojice houbařů z Královéhradecka, která se v úterní podvečer otrávila pravděpodobně muchomůrkou tygrovanou. Dvě ženy a muže ve věku od 55 do 62 let musely ošetřit tři výjezdní skupiny záchranářů poté, co snědli smaženici a objevily se u nich příznaky otravy. Po poskytnutí nezbytné péče je záchranáři převezli k další léčbě do královéhradecké nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: Karel Rozehnal