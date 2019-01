Hradec Králové - Vyšetřování prosincové vraždy v Trutnově, jejíž obětí se stal 56letý podnikatel, přineslo další výsledky. Obviněný muž má zřejmě na svědomí ještě zpronevěru 25 milionů korun.

Zadržení muže obviněného z vraždy. | Foto: Policie ČR

Podnikatel byl zavražděn 22. prosince, policie o tři dny později vypátrala tělo a obvinila z vraždy 46letého účetního. "Již z prvotního vyšetřování bylo zřejmé, že externí účetní podnikatele napadl a usmrtil poté, co vyšlo najevo, že z jeho firmy měl podvodně vylákat několik milionů korun," uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková.

Smrt starosty

Poškozenou obcí je podle informací ČTK Malá Úpa, které obviněný muž vedl účetnictví od roku 2008. Z účtu obce, jejíž roční rozpočet je kolem osmi milionů, údajně postupně vyvedl přes devět milionů korun. V březnu 2014 obcí se 140 obyvateli otřásla sebevražda tehdejšího starosty Jana Patzelta. Policie jeho smrt později uzavřela jako sebevraždu zastřelením.

Jeho práci měli za precizní

Případ tedy začali vyšetřovat i specialisté na hospodářskou kriminalitu. Zjistili, že muž měl mezi podnikateli pověst precizního účetního. Dokázal si získat téměř bezmeznou důvěru klientů, ale pak jí zneužil. Podnikatele podváděl od začátku roku 2011 do června 2015.

„Poté, co mu podnikatelé téměř absolutně věřili, měl oprávnění platby na své účty přímo sám posílat, nebo mezi platební příkazy připravené k autorizaci přimíchal platby na své vlastní bankovní účty," informovala mluvčí.

Někteří podnikatelé sice nesrovnalosti objevili, ale policii o tom neinformovali. „Obviněný muž je vždy přesvědčil, že jde o chybu, za kterou se velmi omlouvá, a okamžitě ji napravil," sdělila mluvčí. Dodala, že někteří svědci dokonce věděli, že účetní propadl hazardu a půjčoval si peníze, které u automatů obratem prohrál. Ani tehdy ale žádné kroky nepodnikli. V té době obviněný začal takzvaně vytloukat klín klínem. Peníze, které vrátil, byly většinou z účtů dvou firem zavražděného podnikatele nebo z účtu jedné krkonošské obce. Kriminalisté zjistili, že muž ze třech účtů vyvedl téměř 25 miliónů korun. Měsíčně si přitom na odměnách vydělal 120 tisíc korun. „Tato částka mu ale podle jeho slov nestačila, začal si tedy vypomáhat podvody a zpronevěrou," uvedla mluvčí.

Třicet ran nožem

Vyšetřování začalo na Štědrý večer, kdy podnikatelovi příbuzní ohlásili, že ho pohřešují. Policie zjistila, že se muž měl sejít se svým externím účetním, který z jeho firmy podvodně vylákal několik milionů korun. Účetní mu slíbil, že část dluhu uhradí. Od té doby však podnikatele nikdo neviděl.

Policisté účetního zadrželi a při domovní prohlídce našli tělo zavražděného. Později vyšlo najevo, že účetní oběti zasadil zhruba 30 ran nožem, tělo pak zabalil a snažil se je naložit do auta. To se mu nepodařilo, a tak je ukryl na zahradě. Účetní zpočátku vše popíral, ale pak se přiznal. Hrozí mu 20 let vězení až výjimečný trest.