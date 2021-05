"V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření. Provádíme nejrůznější opatření, jak veřejná tak skrytá," informovala NCOZ na Twitteru. Po tom, kdo hrozbu ve čtvrtek vypustil, policie intenzívně pátrá. "Chtěli bychom ubezpečit veřejnost, že policie vyvíjí maximální úsilí k vypátrání autora výhrůžek," uvádí se v prozatím poslední zprávě, kterou NCOZ zveřejnila.

O jaká opatření jde, policie neupřesnila. Reportéři Deníku ale například zaznamenali policejní auto, které mířilo na obhlídku školky ve Slatině.

Některé školky přesto nenechávají nic náhodě a přijaly opatření, aby zvýšily bezpečnost dětí, o které se starají.

Před jednou ze školek na Hradecku se objevila cedule s nápisem Bezpečnostní opatření a na vstupních dveřích sdělení, že z důvodu bezpečnosti dětí bude školka po celý den uzamčena. "Při příchodu do školky zvoňte! Dbejte na to, aby byly dveře vždy řádně zavřené!" píše se dále v upozornění.

V hradecké školce Kamarád na Pražském předměstí si už ve čtvrtek odpoledne svolala ředitelka pracovníky, aby je o možné hrozbě informovala. "Snažili jsme si vyjasnit situaci, pokud by k něčemu došlo, jak bychom se zachovali a poučili jsme se o ostražitosti. Samozřejmě jsme zaznamenali, že se nějaká takováto situace řeší, ale žádné konkrétní instrukce jsme nedostali," popsala Deníku Marie Pražáková.

Školka je podle ředitelky proti vniknutí cizích osob dobře zabezpečená. Areál je uzamčený už od vstupní branky, přístup je možný pouze po zadání bezpečnostního kódu. Každý, kdo jde do školky na návštěvu, se musí slovně identifikovat.

"Rodiče když přicházejí do budovy tak znovu zvoní na konkrétní třídu. Dovnitř pouštíme pouze jednu osobu s dítětem, takže je to přehlednější. Provozní personál jsme poučili, aby dělali častější kontrolu venkovních prostor, jestli se někdo někde nezdržuje," pokračuje Marie Pražáková.

Učitelky ve školce mají navíc možnost podívat se, kdo chce do budovy vstoupit. Informace, že by někteří rodiče raději dítě do školky nedali, se k ředitelce Marii Pražákové nedostala.

Podle mluvčí hradecké městské policie jsou strážníci připraveni na případných bezpečnostních opatřeních se státní policií spolupracovat. "Opatření se připravuje, pokud po nás Policie ČR bude chtít součinnost, tak jako vždy budeme připraveni přijmout služby navíc nebo hlídání objektů," ujistila Eva Kněžourová. Konkrétní informace ale zatím městští strážníci nemají.

Ani hradecký magistrát žádné konkrétní podněty ani doporučení od policie nemá. "S policií v kontaktu jsme. Ředitelé školek mají velkou důvěru i pravomoci a spolupráce mezi nimi funguje. Jsou to lidé na správném místě, vědí co a jak," uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Nic neobvyklého nikdo úředníkům prozatím nehlásil.