Černilov - Policejní manévry ve čtvrtek připomínala jindy liduprázdná ulice v Černilově u Hradce Králové. K tamní poště se sjely policejní vozy kvůli nahlášené loupeži.

„Začala se sem sjíždět policejní auta. Bydlím blízko a vyrazila jsem se tam podívat. Policisté mě hned odehnali s tím, že probíhá vyšetřování přepadení pošty," řekla žena, která má přes ulici zahrádku a dění kolem pošty během dopoledne sledovala.

Přepadení potvrdila i policie: „Ve čtvrtek v dopoledních hodinách došlo k přepadení budovy pošty v Černilově. Nikdo naštěstí nebyl zraněn," řekl policejní mluvčí Jan Čížkovský. Muž podle nich vešel do pobočky v půl jedenácté dopoledne a po pracovnici opakovaně požadoval peníze. „Nejdříve je požadoval vzkazem na papíře a poté tuto informaci opakoval i ústně. V ruce držel jakousi, zřejmě kovovou ohnutou trubku," přiblížil Čížkovský. Po chvíli marných snah z pobočky odešel a od té doby po něm policisté pátrají. Muži by mělo být kolem 40 až 50 let, je menší postavy zhruba 165 – 170 cm, na očích měl v době činu nasazeny brýle obdélníkového tvaru čoček se slabšími obroučkami a oblečený byl v modrošedých kalhotách a bundě, na hlavě měl zelenou kšiltovku. „Jsme na začátku vyšetřování, proto prosíme případné svědky, aby nám jakékoli své poznatky co nejrychleji oznámili," dodal Čížkovský.