Hradečtí policisté pátrají po vandalovi, který poškodil celkem patnáct zpětných zrcátek u automobilů zaparkovaných v ulici Kampelíkova v Hradci Králové. Pokud máte k případu informace, zavolejte na linku 158.

Vandal rozbíjel zrcátka u osobních aut zaparkovaných v ulici Kampelíkova v Hradci Králové. Všechna auta měla rozbitá zpětná zrcátka na straně řidiče. | Foto: PČR

Oznámení o poškození zrcátek policisté přijali ve středu 17. května v 5.15 hodin ráno. „Včera ráno jsme na lince 158 přijali oznámení o poškozených minimálně 5 zrcátek u osobních aut, která jsou zaparkovaná v ulici Kampelíkova v Hradci Králové. Na místě policisté zjistili, že poškozených aut je celkem 15 a všechna mají rozbitá zpětná zrcátka na straně řidiče,“ sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Vandal rozbíjel zrcátka u osobních aut zaparkovaných v ulici Kampelíkova v Hradci Králové.Zdroj: mapy.cz

Škoda není zatím přesně vyčíslená, ale předpokládá se, že půjde do desetitisíců. Policisté místo zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení. Za přečin poškození cizí věci pachateli hrozí až roční vězení.

Část Moravského Předměstí prošla očistnou kúrou. Přibyly lavičky, zeleň i stezky

Policisté po vandalovi intenzivně pátrají, s prosbou o pomoc s případem se obracejí i na veřejnost: „Žádáme občany, kdo si všiml v uvedené ulici podezřelé osoby pohybující se okolo aut, nebo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci vedoucí k objasnění případu, ať zavolá na linku 158,“ vyzvala Kormošová.

V poslední době to není poprvé, co hradečtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který by mohl jít do vězení za poškození cizí věci. V uplynulých týdnech někdo posprejoval a poničil zázemí u rybníku Kříž v městských lesích a také posprejoval parkovací automaty.