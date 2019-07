„Město o tato turisticky atraktivní místa pečuje, udržuje komunikace i odpočívadla a veškeré zázemí, které se podařilo v posledních letech vybudovat. Nechybí odpočinkové zóny, informační tabule, cvičební stroje i opravny kol,“ připomněla včera mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. I přes veškerou možnou snahu se však vedení města neustále setkává s naprosto nepochopitelným vandalismem a ničením.

Příkladem je odpočívadlo na cyklostezce z Náchoda do Velkého Poříčí, ohnutý sloupek u podjezdu pod hlavní cestou u hranic s Polskem nebo poničené sezení v altánu v Bělovsi u nového mostu v Lázeňské ulici.

„Je to neuvěřitelné, člověku to až bere chuť cokoliv nového budovat. Za posledních deset let se v Náchodě nainvestovalo 1,8 miliardy korun do veškeré infrastruktury a veřejného prostoru a jsem přesvědčen, že to je vidět a stálo to za to. To, že si však neumíme zvelebování našeho okolí vážit, mě opravdu štve,“ rozzlobilo starostu Jana Birke a dodal: „Není snad dne, abychom neřešili nějakou opravu vandaly poničeného zázemí.“

Město například zakoupilo před dvěma roky čtyři opravny kol v rámci jednoho z česko-polských projektů, aby sloužily jako pomoc pro cyklisty v nesnázích. „Přibližně před měsícem byly všechny opravny kontrolovány, zkompletovány a opraveny, neboť měly všechny utrhané nářadí, vytrženou pumpičku a podobně. A dnes už máme další upozornění na jejich poškození, to je prostě neuvěřitelné! Kdybych u toho někoho chytil, s chutí ho přivážu na náměstí k pranýři a jeho jméno zveřejním bez ohledu na důsledky. To dříve fungovalo dokonale, dnes jsme bohužel často i nevšímaví,“ nechal se slyšet starosta.

Vedení Náchoda už kvůli vandalům nehodlá vynakládat další peníze z městské kasy. „Chceme všechny občany vyzvat k tomu, aby v případě, že budou svědky takovéhoto neomluvitelného jednání, aby si to nenechali pro sebe nebo do zpráv na sociálních sítích, ale okamžitě volali Městskou policii Náchod na linku 156,“ vzkázala mluvčí radnice.