Vandalové, kteří si v ohradě zapálili oheň a popíjeli alkohol z lahví, které po sobě na místě zanechali, v rámci zkracování si cesty na místo pařby záměrně poškodili elektrický ohradník natolik, že jeden ze zdejších hřebců následně opustil pastvinu. Kůň "Milda" utekl několik kilometrů až do sousedního Pardubického kraje.

Podle ochranářů jde o velmi nebezpečnou situaci jak pro samotné zvíře, tak i pro lidi. Za normálních okolností se koně chovají mírně, ovšem vystrašené zvíře je nevyzpytatelné, může tedy i ublížit. Navíc hrozí nebezpečí, že kůň vběhne do silnice a způsobí vážnou dopravní nehodu. K tomu nebylo daleko, neboť kůň se nějaký čas pohyboval u restaurace Koliba přímo vedle hlavního silničního tahu z Hradce Králové na Brno.

V přírodní památce Na Plachtě pomáhají koně s péčí o zdejší unikátní přírodu už několik let. Pocházejí z drsné oblasti Exmooru ve Velké Británii a jsou skvěle přizpůsobení nepříznivým přírodním podmínkám. Jsou schopní spásat suchou luční stařinu, včetně třtiny křovištní, kterou jiní býložravci odmítají, protože ji nejsou schopni efektivně strávit. Divoký kůň z Exmooru je tedy vhodný pro obnovu druhově bohatých pastvin, díky jejich vlivu se degradované plochy mění na květnaté. V přírodní památce na Plachtě mají divocí koně mnoho obdivovatelů. Lidé se jimi chodí kochat, pozorují a fotografují si je. Pastviny se zvířaty jsou každodenně nejméně jednou kontrolovány sítí zejména dobrovolných strážců divokých koní

"Když bychom se k němu dostali jen o pár minut později, nechceme ani domýšlet, jak by to všechno bývalo dopadlo. Naštěstí se nám podařilo Mildu postupně vmanévrovat přes les zpět k Hoděšovicím, kam ho to přirozeně táhlo za stádem domácích koní, ke kterým se měl tendenci připojit. Zde nám s jeho následným odchytem i s využitím naší naháněcí ohrady pomohla celá rodina Jirešových – místní chovatelů koní. S jejich pružnou a nezištnou pomocí se nám podařilo Mildu nejen odchytit, ale i převézt zpátky na pastvinu v přírodní památce Na Plachtě. Jinak by koně musel složitě uspávat veterinář Zoo Dvůr Králové Lukáše Pavlačík, který byl v pohotovosti připraven pomoci s narkotizační puškou," popsali situaci členové Českého svazu ochránců přírody z organizace JARO.

Ti také zveřejnili fotky spouště kterou po sobě vandalové nechali přímo v ohradě. Vedle ohniště zůstala hora poházených odpadků v podobě plechovek, lahví a střepů od piva, vína a dalších alkoholických nápojů.

"Policie, která případ vyšetřuje, má tak alespoň dostatek stop. Jen střepů jsme po okolí pařby později vysbírali přes půl velkého pytle na odpadky, další pytel byl plný nerozbitých vypitých lahví. Návštěvníky Plachty vítáme a jsme rádi, že se jim Na Plachtě líbí. Je však nutné se chovat tak, aby nedošlo k nešťastným nebo i tragickým událostem," uvedli ochranáři.

