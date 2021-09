Dva muži ve věku 26 a jeden 33letý jsou nyní obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Věkově prostřednímu muži kriminalisté kladou za vinu, že od roku 2012 do současnosti nakoupil téměř 1 kg pervitinu, který přeprodával nejen sám různým odběratelům pro jejich potřebu, ale výše zmíněným obviněným, kteří drogu přeprodávali zase jiným koncovým uživatelům. V devítiletém období měl v nakupování a prodávání přestávku, protože byl 2,5 roku ve vězení za majetkovou trestnou činnost. Brány vězení opustil v lednu 2020 s podmínkou do července 2022. Z tohoto důvodu a z obavy, že by mohl pokračovat v trestné činnosti, byla na něho jako jediného z trojice okresním soudem uvalena vazba. Společně s nejstarším mu hrozí za distribuci drog značného rozsahu trest odnětí svobody od 2 do 10 let. Nejmladšímu 1 - 5 let.

Všichni tři jsou dlouholetými uživateli drog.

