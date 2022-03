Jelikož se policistům do současné doby nepodařilo zjistit totožnost útočníků, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Žádají tedy, aby se na linku 158 ozvali buď přímo útočníci nebo svědci, kteří muže na videozáznamu poznali, nebo by mohli podat jakoukoliv informaci, která by přispěla k objasnění incidentu.

Zdroj: Youtube