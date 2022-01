"Vyšetřovatelé muži kladou za vinu, že v obci Prasek na volně přístupové komunikaci do areálu letního parketu v polovině srpna loňského roku v časných ranních hodinách vstoupil do cesty projíždějícímu policejnímu vozidlu a po krátké komunikaci s policisty, při které jim začal vytýkat jejich zachování při přírodní katastrofě na Moravě, z ničeho nic chytil levé zpětné zrcátko, s kterým silou trhl a ohnul ho proti směru jízdy, a následně do něho ještě kopl. Dalšímu jednání zabránil muž z ochranky areálu, který muže zpacifikoval. Policisté muže zajistili a podrobili dechové zkoušce s výsledkem 1,7 promile alkoholu," popsala mluvčí policie Iva Kormošová.