Na slavnostním ceremoniálu na pražském hradě jmenoval ve středu odpoledne prezident republiky Miloš Zeman do funkce předsedy Krajského soudu v Hradci Králové Vladimíra Lanžhotského. Ten ve funkci nahradí dosavadního předsedu Jana Čiperu, kterému končí mandát 1. července letošního roku.

Nový předseda hradeckého krajského soudu Vadimír Lanžhotský. | Foto: Krajský soud v Hradci Králové

Dvaapadesátiletý Lanžhotský, který se do výběrového řízení na post předsedy soudu přihlásil jako jediný kandidát, zastával posledních sedm let funkci místopředsedy pro občanskoprávní úsek. „Je dobře obeznámen se situací na krajském soudě, a to i na jednotlivých okresních soudech v jeho působnosti,“ napsalo o něm ministerstvo spravedlnosti.