Vloupání do ranče během několika dnů objasněno

Jičínským kriminalistům se během pár dní podařilo dopadnout trojici pachatelů, kteří se poslední červencový den vloupali do ranče v Železnici. Ti násilím vnikli do prostoru sedlovny a skladu, kde brali, co jim padlo pod ruce.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Odcizili alkoholické nápoje, cigarety, hodinky, vzduchovku, kameru, jezdecké přilby, strojek na stříhání ovcí, peněženku s finanční hotovostí, kompresor či nářadí. Nepohrdli ani ručním rudlem, akumulátory, naftou a drátěným pletivem. Hodnota ukradených věcí přesáhla 25 tisíc korun. „V těchto dnech jsme zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy a dvou mužů ve věku osmnáct a pětatřicet let. Společně jsou obviněni ze spáchání přečinu krádeže ve spolupachatelství a přečinu porušování domovní svobody," řekl policejní mluvčí Aleš Brendl. Všichni tři už nějaký konflikt se zákonem měli a mají různě bohatou trestní minulost. V případě prokázání viny všem hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Potěšitelný je fakt, že v tomto případě se policistům podařilo většinu odcizených věcí zajistit a předat zpět majiteli. Ten teď možná zváží investice do většího zabezpečení objektu.

Autor: Radka Tobolková