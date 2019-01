Trutnov – Nad povedenou trojicí, která delší dobu kradla na území regionu, spadla klec. Policisté místní Služby kriminální policie a vyšetřování v pondělí zadrželi po souhlasu státního zastupitelství dva sedmadvacetileté muže a šestatřicetiletou ženu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Od prosince loňského roku do letošního února měli jeden z mužů a žena násilím vnikat do prodejen a jiných provozoven, třetí z obviněných se zaměřoval na zaparkovaná osobní motorová vozidla. Policisté tak objasnili opakované vloupání do prodejny s mobilními telefony a výpočetní technikou, do novinového stánku a dalších provozoven v Trutnově.



„Dvojice kradla cigarety a jiné tabákové výrobky, finanční hotovost, mobilní telefony, výpočetní techniku a elektrické nářadí,“ poznamenal tiskový mluvčí trutnovské policie Udo Ertner.



Třetí z obviněných se během tří měsíců vloupal do pěti zaparkovaných osobních i nákladních automobilů, kde většinou ukradl snadno zpeněžitelné věci. „Jednalo se o GPS navigace, autorádia, finanční hotovost a v jednom případu z úložného prostoru zmizely DVD přehrávače,“ dodal Ertner.



Výtečníci způsobili v sedmnácti případech celkem škodu za téměř 440 tisíc korun. Za vloupání a poškození cizí věci hrozí jednomu z mužů a ženě až pětiletý trest, pachateli, který se zaměřil na auta, hrozí tři roky za mřížemi.



Oba zadržení muži skončili na základě příkazu okresního soudu pro své předchozí delikty ve vězení.