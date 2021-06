Vrah novinářky pořezal ve Valdicích spoluvězně. Ve vězení zůstane do roku 2045

Dalších 13 let vězení si ke svým dřívějším trestům může připočítat nenapravitelný recidivista Petr Mokriš. Krajský soud v Hradci Králové ho odsoudil za to, že pořezal svého spoluvězně z cely věznice ve Valdicích. Další vězně Mokriš vydíral. Vzhledem k dřívějším trestům by se měl osmačtyřicetiletý Mokriš dostat na svobodu v roce 2045. V té době mu bude 72 let.

Obžalovaný Petr Mokriš u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Osmačtyřicetiletý Petr Mokriš má za sebou už hodně bohatou trestní minulost. Ve vězení strávil naprostou většinu svého dospělého života. Na začátku 90. let minulého století ho soud jako čerstvě plnoletého mladíka nejprve odsoudil za loupež. V roce 1993 pak Mokriš brutálním způsobem zavraždil jednadvacetiletou novinářku tehdejšího deníku Telegraf. O tři roky staršímu Mokrišovi, kterého si mladá žena pozvala do bytu jako náhodnou známost z baru, šlo tehdy zřejmě o elektroniku. Mokriš dívku čtyřikrát bodl do krku a poté ji uškrtil jejími spodními kalhotkami. Z domácnosti následně ukradl elektroniku v hodnotě 18 tisíc korun. Soud ho v roce 1995 poslal na 15 let za mříže. Vražda mezi vězni, přímo v cele. Do krku mu zabodnul rukojeť od kbelíku Přečíst článek › Když se v roce 2008 dostal Mokriš na svobodu, pohyboval se mezi pražskými bezdomovci. Během čtyř let na svobodě stihl nasbírat další tresty za krádeže a propagaci fašismu. Vše vyvrcholilo v prosinci roku 2012, kdy zmařil další lidský život. Mokriš koncem prosince 2012 popíjel na bytovém večírku na Spořilově a po hádce tam brutálně napadl dalšího z hostů. Údery pěstí mu zpřelámal kosti v obličeji – fatální následek měl ale pád bitého muže na zem. Náraz hlavy na podlahu vedl k poranění mozku. Zraněnému, který byl do vinohradské nemocnice převezen v kritickém stavu, už nepomohla ani okamžitá operace. Ještě dále než osm měsíců bojoval o život s podporou přístrojů a bez schopnosti komunikovat či přijímat potravu běžným způsobem, pak ale následkům zranění podlehl. Pražský soud ho poslal za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti do vězení na 16 let. Na svobodu se měl Mokriš dostat v roce 2032. Jenže ani tento termín už neplatí. S trestnou činností totiž Petr Mokriš nepřestal ani za mřížemi. Polehčující okolností bylo jeho doznání. Vzali jsme také v úvahu, že po činu sám přivolal pomoc a pomohl krvácejícímu spoluvězni zaškrcením ruky.“ Soudce Luboš Sovák Ve vězení terorizoval spoluvězně Před hradeckým soudem se tento týden ocitl Mokriš kvůli pořezání spoluvězně ze společné cely ve Valdicích a vydírání několika dalších vězňů. V listopadu 2017 pod pohrůžkou “nakládačky“ přiměl fyzicky slabšího spoluvězně, kterého předtím bil, aby se na předloktí pořezal žiletkou z holicího strojku. Mokriš jako důvod svého jednání uvedl, že s poškozeným nechtěl sdílet stejnou celu. Dalšího spoluvězně v roce 2018 už Mokriš přímo pořezal sám. Muže nejprve opakovaně fyzicky napadal, čímž v poškozeném vzbudil oprávněný strach. Na toaletě náležící k jejich společné cele pak řízl spoluvězně břitem z holítka do ruky. Muž ztratil asi 400 mililitrů krve. „Kdyby došlo k jen několik milimetrů hlubší ráně, mohlo dojít k ohrožení života poškozeného,“ řekl ve středu po vynesení rozsudku předseda senátu Luboš Sovák. Další dva vězně Mokriš vydíral v roce 2019. I jim hrozil pořezáním a nutil je, aby zařídili propašování tabáku, peněz nebo drog do věznice. Balíky pokaždé odhalila vězeňská služba. Rrozsudek zatím není pravomocný Krajský soud v Hradci Králové Petra Mokriše odsoudil k dalším více než 13 letům ve vězení. Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro odvolání. Pokud by rozsudek nabyl právní moci, dostal by se Mokriš na svobodu až v roce 2045.

