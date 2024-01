Policisté v pátek obvinili 32letého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Podle policistů napadl kuchyňským nožem 14letého chlapce na nádraží v Hradci Králové. Ten na následky zranění zemřel.

Podívejte se na dramatické video ze zadržení obviněného. | Video: PČR

„Dnešního dne jsme obvinili včera zadrženého 32letého muže ze zvlášť závažného zločinu vražda. Klademe mu za vinu, že po předchozí hádce napadl kuchyňským nožem 14letého chlapce, který na místě na následky zranění zemřel,“ sdělila k případu v pátek dopoledne policejní mluvčí Iva Kormošová.

Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný. V nejbližší době policisté podají ke státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby.

Po pachateli policie pátrala na hradeckém hlavním nádraží ve čtvrtek od 17.30 hodin. Během hodiny se ho policistům podařilo zadržet v jeho bydlišti v Hradci Králové. Provoz vlaků byl dočasně zastaven.

Na hradeckém nádraží došlo k vraždě dítěte, policie pachatele dopadla

Při dopadení hledaného pomohla Městská policie Hradec Králové.

„Policie ČR požádala hradeckou městskou policii o součinnost při pátrání po pachateli závažného trestného činu a předala hlídkám jeho popis. Strážníci zjistili, že osobu odpovídající popisu kontrolovali před dvěma hodinami v okolí OC Atrium, nedaleko vlakového nádraží. Vzhledem k místní znalosti věděli, kde by se mohl pachatel nacházet. Tuto informaci neprodleně předali policistům, kteří zde hledanou osobu zadrželi,“ informovala Městská policie Hradec Králové na svém facebooku.

K vraždě se vyjádřila i primátorka města Pavlína Springerová. „Tento násilný trestný čin mnou hluboce otřásl. Budu se velice důsledně zajímat o všechny podrobnosti a okolnosti, které s tímto případem souvisí. Musíme udělat vše pro to, aby se už nic podobného v Hradci neopakovalo,“ napsala mimo jiné na facebooku.

Novinky.cz přinesly informaci, že pachatel často v okolí nádraží žebral a zřejmě užívá drogy. „Byl to feťák. Říká se, že ten incident byl skrz cigaretu a marihuanu. Ale samozřejmě jsem u toho nebyla, to je, co se povídá. Toho chlapce mi je strašně líto. Znám od vidění jeho rodinu,“ sdělila Novinkám žena z Hradce Králové.

Zdroj: Deník/ Jiří Řezník