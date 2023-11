František A. po činu zavolal zdravotnickou záchranou službu s tím, že jeho partnerka přišla domů pomlácená, jako by byla zbitá, a že nedýchá. Později ale přiznal, že se pohádali a svoji družku ubil. „Byl jsem v šoku. V některých bodech jsem lhal dříve, ale v tom, že jsem ji zabil, tím se cítím být vinen,“ řekl dnes soudu. Tvrdil ale, že svoji družku nechtěl usmrtit.

Tragédie se stala letos 5. dubna večer ve Starých Smrkovicích na Jičínsku. Podle obžaloby byl František A. srozuměný s tím, že svým jednáním může svoji družku zabít: „Fyzicky napadl poškozenou, minimálně pěstí ruky, případně za použití nástroje, a to nástrčného trubkového klíče, a to přesně nezjištěným počtem úderů, minimálně v počtu vícero desítek, po celém těle,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Tragický večer pak popsal tak, že se s družkou, se kterou žil 7 let a loni se jim narodila dcerka, pohádal. „Od počátku byl náš vztah problematický, po porodu se vše změnilo, nebyla schopná se postarat o domácnost ani o dítě,“ uvedl.

Zdroj: Jiří fremuth

Nakonec prý družce řekl, že se s ní po sedmiletém vztahu rozchází. „Řekl jsem ji, ať si sbalí věci, že ji odvezu. Hodila po mně tyčí, hrozila, že zabije dceru. Ztratil jsem nad sebou kontrolu, po několika ranách zkolabovala,“ popisoval hrůzný večer u soudu.

Na klíč prý oběť opakovaně upadla

Soudci tvrdil, že svoji družku bil pouze rukama. Stopy na jejím tělem, které naznačují údery ocelovým klíčem, vysvětloval tak, že na něj žena během rvačky opakovaně upadla. „Honila se mi hlavou myšlenka na to, co řekla, že zabije dceru,“ obhajoval nepochopitelné násilí obžalovaný. Šokující přitom je, že miminko s nimi bylo celou dobu v místnosti. „Dcera byla v kočárku, nejdřív spala, pak se vzbudila a plakala. Trvalo to zhruba pět deset minut,“ dodal k hrůznému činu obžalovaný.

Muž napadl svou partnerku a ta zemřela. Ve vězení může strávit až 18 let

Obžalovaný se ještě na poslední chvíli pokusil navrhnout dohodu o vině a trestu. To ale žalobkyně odmítla s tím, že tak mohl učinit v přípravném řízení. „Útok byl velmi surový, proto také je právní kvalifikace zločinu vraždy zvlášť surovým způsobem s tím, že byl i zpracován znalecký posudek, že poškozená trpěla mučivými útrapami,“ uvedla k činu státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Podle matky ženu opakovaně bil

Podle matky oběti spolu pár žil už od 15 let obžalovaného. „První rok se choval dobře, později se začal projevovat, začal ji fyzicky napadat, to násilí trvalo zhruba pět let několikrát za měsíc,“ citoval výpověď matky zabité ženy soudce Petr Mráka.

Žena k soudu sice přišla, ale nechtěla vypovídat. „Když nebylo hned po jeho, tak byl na ní hnusný a řádil,“ popsala dříve ve výpovědi kriminalistům. Opakované bití družky obžalovaný odmítá.

K žalobě se přidali příbuzní zabité ženy a opatrovník dcery s celkovými požadavky na odškodnění ve výši 3,7 milionu korun. Františku A. hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Rozsudek by měl padnout v úterý.