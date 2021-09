Za vraždu své sedmačtyřicetileté ženy, kterou 11. července 2019 v rychnovské restauraci střelil do hlavy, byl pak odsouzen tehdy devětačtyřicetiletý bývalý novinář, který si nyní odpykává čtrnáctiletý trest vězení.

Naposledy byl obviněn na Rychnovsku z pokusu vraždy dvaačtyřicetiletý Vietnamec, který loni 27. října v bytovém domě v Opočně napadl svou jednatřicetiletou partnerku a jejího devětapadesátiletého otce. S vážnými zraněními skončili v nemocnici. Útočník vyfasoval třináct let vězení.

Podle starosty Solnice Jana Hostinského nešlo o starousedlíky. "Já jsem je neznal, nejedná se lidi, kteří by byli v Solnici známí. Byl to prostě výsledek sporu, který se v lidském životě někdy děje."

"V uplynulých hodinách, po provedených výsleších a získání dalších informací, policisté obvinili osmadvacetiletou ženu, žijící s ním ve společné domácnosti, která podle výsledku dosavadního šetření měla poškozeného bodnout po jeho předchozím násilném jednání vůči ní. Kriminalisté proti ženě zahájili trestní stíhání pro zločin zabití, obviněná s policisty spolupracuje a bude nadále vyšetřována na svobodě. Byla nařízena soudní pitva a v případu dále probíhá vyšetřování. Ženě hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti let," dodala policejní mluvčí.

"V pátek ve večerních hodinách byli policisté přivoláni do jednoho z domů v Solnici, kde v přízemí domu nalezli čtyřiačtyřicetilletého muže s bodným poraněním bez známek života, kterému již nemohl pomoci ani přivolaný lékař," uvedla policejní mluvčí Eva Prachařová.V domě v době události byli další dva opilí lidé, z prvotního šetření přitom nebylo možné určit, k čemu na místě došlo ani případný podíl jiných osob na mužově úmrtí. Zřejmě však šlo o reakci na jeho násilné chování.

