Hradec Králové - Celkem sedm domů v celém Královéhradeckém kraji vykradl dvaatřicetiletý muž z Hradce Králové. Chycen a obviněn byl nyní. Osudným se mu stal fakt, že na konci září minulého roku kradl v domě v hradecké čtvrti Třebeš.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

„Po rozbití dvou oken pokračoval do domu. Zde měl odcizit řetízek ze žlutého kovu a sadu šperků, čímž vznikla jejich majitelce celková škoda přesahující 5 tisíc korun," řekla tisková mluvčí policie Lenka Burýšková. „Obviněný má mít rovněž na svědomí vloupání do dvou rodinných domků na Trutnovsku a čtyř na Náchodsku (v období od září do prosince 2015)."

Zde majitelům zmizela elektronika a nářadí, obviněný nepohrdl ani sušenkami nebo instantními polévkami. Z jednoho domu zmizel i starožitný telefon s mosaznými prvky z období I. republiky. Obviněný způsobil téměř 140 tisíc korun. „K činu se částečně přiznal a uvedl, že odcizené věci prodal, čímž prý řešil svoji tíživou finanční situaci," řekla Burýšková. Muž kradl, i když byl za obdobný trestný čin v posledních třech letech odsouzen. Nyní mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.