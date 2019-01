Tropili po městě takovou neplechu, že se to neobešlo bez zásahu městské policie.

I tak se dá oslavovat vysvědčení…

„Káceli a vysypávali popelnice, poškodili několik dopisních schránek u domů a na stadionu rozházeli a poničili několik stolů a patnáct židlí. Vysvětlili nám to tak, že oslavují vysvědčení,“ uvedl vrchní strážník městské policie Josef Kudrnka.

Pro jednoho z výtržníků si dokonce musela na služebnu přijet jeho maminka, dalšího odvedli domů.

Jinak se ve východních Čechách letos obešlo vysvědčení bez větších excesů. Na rozdíl od Prahy, kde pět dětí skončilo s otravou alkoholem v tamních nemocnicích.

„Neměli jsme kvůli vysvědčení jediný výjezd. Je však možné, že nás problémy s adolescenty čekají až o víkendu,“ řekl Martin Bezděk z královéhradecké zdravotnické záchranné služby.

Špatné známky na vysvědčení a vůbec problémy s chováním nejspíš stály za čtvrtečním zmizením šestnáctiletého učně ze Dvora Králové.

Příběh však měl šťastný konec. Policii se chlapec přihlásil už necelou hodinu poté, co v pátek odpoledne policejní pátračku odvysílala první rádia a výzva svědkům se objevila i na našem webu.

Jak vše začalo? Poslední školní den si chlapec vyzvedl vysvědčení ve své střední škole v Jaroměři a kolem 14. hodiny byl dokonce viděn v blízkosti svého bydliště ve Dvoře Králové nad Labem. Pak se ale po něm slehla zem. Rodina jeho zmizení oznámila ještě týž den.



„S největší pravděpodobností jsou za zmizením chlapce špatné výsledky ve škole a dlouhodobější výchovné problémy. Podle rodiny chlapec ale nikdy nevyhrožoval sebevraždou ani neužívá žádné léky,“ uvedla ve zprávě o vyhlášení pátrání krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.

Chlapec u sebe bohužel neměl mobilní telefon. Kriminalisté však předpokládali, že by se mohl pohybovat v místech, kde se schází mládež. A nejspíš se nepletli.



„Zkontaktoval ho kamarád, když zjistil, že už je po chlapci vyhlášeno pátrání. A domluvil mu, že by se měl přihlásit,“ uvedla policejní mluvčí Ježková.

Pohřešovaný mladík se poté ihned dostavil na policejní služebnu ve Dvoře Králové. Ta zkontaktovala matku, která si pro něj přijela, a mezitím byl chlapec vyslechnut.



Indicie nasvědčují, že se chlapec skutečně mohl skrývat na místě, které jeho vrstevníci dobře znají.



„Média zafungovala opravdu výborně, pátrání bylo odvoláno 50 minut po jeho vyhlášení,“ kvitovala šťastný konec Ježková.



Větší počet telefonátů v posledních dnech od vystrašených dětí zaznamenaly i krizové linky důvěry.

Východní Čechy – Tísňové linky důvěry pro děti vystrašené z reakcí rodičů na vysvědčení byly jinak letos zahlcenější než v minulých letech.„Telefonátů bylo víc než během školního roku, ale ne nijak radikálně,“ uvedla mluvčí Sdružení linek bezpečí Lenka Mia Lukáčová.A co vůbec operátoři a psychologové na telefonu dětem předevčírem říkali?„Snažíme se je uklidnit, že to není tak horké. A hlavně zkusit najít člověka z jejich nejbližšího okolí, ke kterému děti mají důvěru, za nímž by mohli s vysvědčením nejprve jít a společně s ním problém vyřešit. Ať již to je babička, dědeček či například starší sourozenec,“ uvedl psycholog linky důvěry Peter Porubský.Ovšem v případě, že malí klienti mluví o strachu z týrání, které už někdy zažili, zváží pracovníci krizových linek možnou pomoc úředníků z péče o dítě na sociálních odborech radnic.