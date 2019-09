Dvojice od roku 2016 do 10. září tohoto roku vyrobila doposud přesně nezjištěné množství metamfetaminu a poté tuto psychotropní látku na Trutnovsku a v dalších místech republiky poskytovala dalším osobám, a to nejméně ve třiceti případech.

Spolu s tím se oba opakovaně vloupali do jednoho objektu ve Dvoře Králové nad Labem. Poprvé, 20. června tohoto roku, přelezli u domu plot a přes zahradu došli až k verandě, do které vlezli oknem. V ní pak poškodili uzamčené vstupní dveře a vzniklým otvorem vlezli dovnitř. Celou budovu důkladně prohledali, kromě elektrotechniky a šperků z ní odnesli i další cenné věci, od poštovních známek a obálek ve sběratelských albech, přes starožitné likérové soupravy, kuchyňské náčiní, patřící spíše mezi sběratelské kusy (mosazný hmoždíř, louskáček, sadu závažíček k váze, žehličky na kamna) až po staré vánoční ozdoby. Do stejného objektu se dvojice nelegálně vrátila 10. srpna tohoto roku, to zase vytrhla část rámu jednoho z oken a vlezla dovnitř. Tentokrát z interiéru sebrali elektrickou svářečku a cestovní kufry. K nim přidali Rubikovu kostku, kytaru, pánské jízdní kolo zn. Mongoose a další věci. Do třetice do stejného domu vstoupili opět oknem, 26. srpna, a to si odnesli cennou sbírku divadelních loutek, čítající několik desítek autorských kusů.

Celková způsobená škoda na odcizených a poškozených věcech je předběžně odhadnuta na více než 126.000 korun.

Muž navíc 23. června v nočních hodinách řídil osobní auto zn. Volkswagen Golf pod vlivem návykových látek. Hlídka trutnovských policistů u něj při běžné silniční kontrole provedla orientační test na návykové látky, ten vykázal pozitivní hodnoty amfetaminu a metamfetaminu. To potvrdil i výsledek následného toxikologického vyšetření, které prokázalo množství návykových látek v krvi vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla.

Policisté po zadržení dvojice některé odcizené věci nalezli a zajistili. Spolu s nimi při domovní prohlídce zajistili i sáčky s bílým práškem, laboratorní sklo a látky na výrobu pervitinu.

Dvojici proto obvinili z přečinů porušování domovní svobody, krádeže a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za které jim hrozí až pětiletý nepodmíněný trest. Muž, který je stíhaný vazebně, si navíc vyslechl obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.