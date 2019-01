Hradec Králové – Pět let natvrdo ve věznici s dozorem a navrch ještě ústavní protitoxikomanické léčení v úterý u krajského soudu vyfasoval Tomáš Koperdák, obžalovaný z nelegálního pašování léků na výrobu pervitinu z Polska do Česka.

S autem plným pseudoefedrinu muže vloni v srpnu přímo na hraničním přechodu v Harrachově čapli celníci.

Koperdák trest nepřijal, ponechal si stejně jako státní zástupce lhůtu na rozmyšlenou a proces označil za nedorozumění. A předložil svou historku, jak se vše seběhlo. Léky prý nalezl náhodou na parkovišti a myslel si, že jsou na potenci. Celé líčení trvalo jediný den.

„Ty léky jsem nepřevážel přes hranice vědomě. Jel jsem do Polska s kamarádem pro náhradní díly do auta. Když jsme se cestou stavili v jednom kasinu, zastavilo opodál černé BMW, nějaký muž z něj vyndal dvě krabice, odložil je a odjel. Dal jsem krabice do auta a až v něm jsem se podíval dovnitř. Byly plné léků, o kterých jsem se podle názvu domníval, že jsou na potenci, ale radši jsem je všechny vyloupal a schoval do igelitového pytle a strčil pod sedačku,“ tvrdil před soudem.

Jenže tuto verzi nepotvrdil jeho spolujezdec. Ten naopak řekl, že Koperdák už v autě věděl, o jaké tablety jde. Koperdák je navíc uživatel pervitinu, ačkoliv o sobě tvrdí, že ho vařit neumí. „To není pravda, skutečně jsem si myslel, že jde o léky na potenci a chtěl jsem je rozdat známým,“ hájil se Koperdák.