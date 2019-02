Klade mu za vinu, že si v dubnu 2017 od svého známého zapůjčil nářadí jako například různé brusky na kov, upínací hlavice, gola sadu, sjednocovací hlavy a další v celkové hodnotě zhruba 200 tisíc korun. Muž nářadí posléze prodal a utržené peníze použil pro vlastní potřebu.

Na svou obhajobu do protokolu uvedl, že se dostal do velice tíživé finanční situace. Přestože muž svému známému už škodu nahradil, hrozí mu nyní za zpronevěru trest odnětí svobody na 1 až 5 let nebo peněžitý trest.