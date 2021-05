Definitivním pravomocným rozsudkem skončil u Vrchního soudu v Praze dva roky starý případ smrti zdravotně handicapovaného mladíka z Hradce Králové. Devatenáctiletý chlapec zemřel na selhání orgánů několik hodin poté, co během večírku na bytě jeho kamaráda požil smrtelnou dávku extáze. Drogu mu nabídl a podal dnes jednadvacetiletý Tomáš Langer. Přestože v té době studoval na elitním hradeckém gymnáziu a měl dobré studijní výsledky, pozdější vyšetřování odhalilo, že byl mezi hradeckou mládeží dobře známý jako drogový dealer. Podle dřívějších výpovědí to netušilo ani vedení školy, ani Langerova matka.

Právě za prodej a distribuci drog dostal nakonec Langer podmíněný trest. Během čtyř let nesmí požít žádné návykové látky s výjimkou alkoholu, což má pravidelně kontrolovat pro

Původně hrozilo u soudu Tomáši Langerovi, který bezprostředně po tragické události strávil několik týdnů ve vazbě, až 18 let vězení. Soudy však opakovaně rozhodly, že za smrt handicapovaného kamaráda právní odpovědnost nenese. „Skutečnost, že jsme neshledali příčinnou souvislost mezi jednáním obžalovaného a smrtí poškozeného neznamená, že Tomáše Langera bereme jako osobu, která za to nemůže. Z právního hlediska jsme ale museli rozhodnout tak, jak jsme rozhodli,“ odůvodnil dřívější rozsudek hradecký soudce Jiří Vacek.

TRAGICKÝ VEČÍREK

Co se osudnou noc v červnu 2019 stalo? Parta kamarádů popíjela na bytě Langera v centru Hradce. Hostitel také kamarádům nabídl extázi. Podle soudu ale upozornil ostatní, aby si dávku nezvyšovali. Handicapovaný chlapec přesto v době, kdy zůstal v místnosti sám, zkonzumoval zbytek extáze, který nechal Langer ležet na stole. Podle toxikologa šlo o více než dvojnásobek smrtelné dávky. Podle znalců nedokázal chlapec, který trpěl psychickou poruchou, posoudit rizika plynoucí z vlastního jednání. Langer u soudu opakovaně vypověděl, že o jeho nemoci nevěděl a nepředpokládal tedy, že by si mohl vzít nebezpečné množství drogy. Jen těžko pochopitelné bylo jednání party poté, co začalo být předávkovanému chlapci zle. Ačkoliv kolaboval, kamarádi s ním vyrazili ven a později do hospody. Až tam zavolal jeden z hostů sanitku. O několik hodin později mladík na selhání orgánů zemřel. Podle znalkyně by ho pravděpodobně lékaři nedokázali zachránit ani při dřívějším zásahu.

Na loňské jednání hradeckého soudu se přišly podívat i tři třídy středoškoláků. Soudce tehdy vyjádřil naději, že tento tragický případ nezodpovědného chování poslouží i jako výstraha pro všechny, které by napadlo experimentovat s drogami.