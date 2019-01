Východní Čechy - Dvě vraždy a jeden pokus o její spáchání řeší za uplynulé tři týdny policisté z východních Čech. Přitom od začátku roku do konce října si do statistik zapsali dvanáct těchto činů.

Poslední z tragicky vyhlížejících událostí se stala ve středu na Trutnovsku, kde muž postřelil svého bratra. Ten skončil s velmi vážnými poraněními v nemocnici. Podle odborníků stojí za motivem vraždy nejčastěji peníze, poté to bývají rodinné rozepře, což potvrzují i nedávné případy.

Z letošních policejních statistik také vyplývá, že obecně násilné trestné činy jsou na vzestupu. Oproti stejnému období loňského roku došlo k nárůstu v obou krajích o třicet případů. „Čemu tuto nelichotivou bilanci přičítat, lze jen těžko odhadnout. Je možné, že vliv má ještě doznívající ekonomická krize, která se odrazila na rodinných příjmech. Motivy vražd bývají totiž většinou finanční,“ shodují se kriminalisté.

Pachatele od spáchání zločinu často neodradí ani vysoké tresty. Za pokus vraždy si přitom může ve vězení odpykat až 18 let. „Nemyslím si, že jsou tresty dobře nastaveny. Podle mě by za závažné trestné činy měly být sankce vyšší. Třeba za vraždu, znásilnění, ale i mnohamilionové podvody,“ říká jednačtyřicetiletá Jana Fojtková.

Její slova potvrdil i nedávný průzkum společnosti SANEP, který se rozhodl položit i otázku o znovuzavedení trestu smrti. Více než 60 procent dotázaných se v této souvislosti ztotožnilo s myšlenkou, že trest smrti by přispěl, jako odstrašující prostředek, k snížení kriminality.

„Vždyť je to někdy směšné, s jakými tresty od soudu obžalovaní odcházejí. Hlavně vůči pozůstalým obětí je to až trapné. A trest smrti by možná mohl být strašákem v tom dobrém smyslu slova. I když na druhou stranu si nejsem jistý, zda naše justice je k tomu připravena, aby nedocházelo k omylům a úmyslným likvidacím,“ polemizuje Karel Černý, který na vlastní kůži okusil, jaké to je přijít o příbuzného.

Srovnání počtu trestných činů 1. 1. – 31. 10. 2010/ 1. 1. – 31. 10. 2009 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Vraždy 5/–

Násilné činy (včetně vražd) 588/583

Mravnostní činy 82/72

Majetkové činy 5407/5118 (krádeže, zpronevěra apod.)

Hospodářské činy 1023/1139

Ostatní činy 955/640 (nehody, alkohol, týrání zvířat apod.)

Vojenské činy 2/0

Zbývající činy 1357/2116 (neoprávněné podnikání, ochrana měny, padělání apod.)

Celková kriminalita 9414/9668 PARDUBICKÝ KRAJ

Vraždy 7/–

Násilné činy (včetně vražd) 510/485

Mravnostní činy 66/58

Majetkové činy 4462/4476 (krádeže, zpronevěra apod.)

Hospodářské činy 951/894

Ostatní činy 614/451 (nehody, alkohol, týrání zvířat apod.)

Vojenské činy 3/1

Zbývající činy 1109/1617 (neoprávněné podnikání, ochrana měny, padělání apod.)

Celková kriminalita 7715/7982 Zdroj: Policie ČR

K nejhůře objasnitelným patří kapesní krádeže

Podle statistik naštěstí nepatří násilné zločiny na východě Čech k těm nejčastějším. Tady hrají prim majetkové trestné činy. Zloději, lupiči nebo „tuneláři“ mají na svědomí od začátku roku do konce října více než 5400 případů v Královéhradeckém a bezmála 4500 skutků v Pardubickém kraji.

„K nejhůře objasnitelným trestným činům patří kapesní krádeže a krádeže odložených věcí. Obtížnost objasnění je způsobena zejména nedostatkem stop a svědků události,“ říká pardubický policejní mluvčí Jozef Bocán. Navíc před Vánoci se podobné případy jen sypou.

„Nejhorší procento objasněnosti připadá za letošních prvních deset měsíců na krádeže vloupáním. Tady se pohybují hodnoty kolem 25 procent,“ doplnila mluvčí královéhradecké krajské policie Libuše Holá. Za vše mluví dosud neobjasněné případy vykrádání novostaveb na Hradecku. Zloději od začátku roku již v 19 případech napáchali škodu přesahující 400 tisíc.

Z bleskového průzkumu na téma Trest smrti