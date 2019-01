Mladá Boleslav/Harrachov - Soudní tahanice o náhradu škody se vlečou a hned tak zřejmě ani neskončí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský





Chtěl se předvést před spolužačkami a způsobil přitom škodu za miliony korun. To je příběh žáka jedné z mladoboleslavských základních škol, který při školní exkurzi v harrachovském Muzeu skla při klukovském vytahování rozbil historickou skleněnou vázu za tři miliony korun.



Od nehody, která se stala před sedmi lety, se muzeum se školou soudí a hrozí, že škodu harrachovskému muzeu bude muset zaplatit zřizovatel školy, město Mladá Boleslav.



Podle nedávného rozsudku krajského soudu je 8. základní škola v Mladé Boleslavi povinna uhradit městu Harrachov téměř dva miliony korun. Přes milion korun již vyplatila pojišťovna, u které je škola pojištěna, a zbytek půjde z rozpočtu školy, kterou spravuje město. Z různých úspor, přebytku z loňska a z rezervního fondu dala škola dohromady 700 tisíc korun. Dalších 258 tisíc korun schválili zastupitelé jako dotaci.



Vedení ústavu se s tím ale nehodlá smířit a dovolá se až k Nejvyššímu soudu ČR. Kauza tak nekončí ani po sedmi letech.

Vše začalo v roce 2001, kdy vyjely děti z Mladé Boleslavi na školní výlet do Harrachova. Zastavily se také v Muzeu skla v Harrachově.

„Jeden z žáků tam během prohlídky chtěl vzít vystavený exponát a zvednout jej nad hlavu. Tehdy se totiž vrátil z nějakého závodu a chtěl před děvčaty zapózovat jako vítěz s pohárem. Váza, kterou zvedl, byla ze tří kusů. Postupně se sesypala a rozbila,“ uvedl ředitel 8. základní školy Mladá Boleslav Milan Poslt.



Nejednalo o bezcenný kus skla, ale o historickou vázu, jejíž hodnotu muzeum vyčíslilo dokonce až na tři miliony korun. Znalci jako základní cenu určili částku 1,54 milionu korun. K tomu je však nutné přičíst soudní výlohy. Škola totiž odmítla škodu uhradit, a tak spor putoval k soudu.



„Osočili nás, že jsme děti dobře nehlídali. My se naopak domníváme, že chyba je na straně muzea, nebyl tam žádný průvodce, nikdo, kdo by exponáty hlídal, chybělo jakékoli upozornění, nebo třeba označení vzácného exponátu, oddělení provazem a podobně,“ řekl Poslt.



U soudu byla škola sice zcela zproštěna viny, ale druhý soud ji uznal třetinovým viníkem. U třetího líčení před Krajským soudem v Hradci Králové pak byla uznána plným viníkem. To je zatím poslední výsledek.



Město Harrachov, které sbírku vlastní, se nehodlá vzdát.



„Je mi líto, že to došlo tak daleko, ale teď se vzdávat nebudeme, chceme plnou náhradu škody. Chyba rozhodně nebyla na naší straně. Ale druhá strana má právo se odvolávat,“ uvedl ke sporu starosta Harrachova Tomáš Ploc.

