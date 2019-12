Klempíř a pokrývač Vratislav Benda, obžalovaný z toho, že se podílel na zapálení zámku soudu řekl, že spoluobžalovaný Petr Fic měl z jeho telefonu poslat přes další lidi textovou zprávu prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD).

„Obsahem zprávy mělo být prověření Petry K., která tehdy pracovala na ministerstvu vnitra,“ řekl u soudu Vratislav Benda. Petra K. je manželkou Vladimíra K., majitele autobazaru.

Petr Fic se měl ohánět i dobrými kontakty na šéfa Vězeňské služby a dokonce měl říct, že když kauza zůstane v Praze, tak to dopadne dobře, myšleno pro obžalované. Na otázku soudce Petra Černého, jestli ví, o jaký soud či soudce mělo jít, odpověděl, že to neví.

Benda dále tvrdil, že byl Ficem varován, aby nejezdil svým autem, protože ho policie sleduje. Sám Fic nakonec vycouval z osobní účasti při podpálení zámku, protože měl být údajně odposloucháván. Jak to mohl vědět, ale nevysvětlil, protože odmítl odpovídat na otázky. Pouze přečetl prohlášení, že je nevinný a vinu házel na Bendu.

Podle informací Deníku pak ve spise figuruje i jméno Jiřího Čunka. V jaké souvislosti, ale není známo.

Hlavním organizátorem založení obou požárů měl být podle obžaloby Vladimír Racek, majitel sklárny v Jihlavě i zámku v Horním Maršově, který koupil až poté, co vyhořel. Na černou práci si měl najmout Fica a ten pak ostatní obžalované Bendu, Václava Dykasta, jeho bratra Jiřího Humlhanza.

Partička ze Žižkova pak měla mít na svědomí i loupežné přepadení divadla. Podle obžaloby spoutali vrátného a donutili ho, aby jim řekl, kde jsou klíče od místností s cennými věcmi a trezory. Obžalovaní buď odmítli vypovídat, nebo vše popřeli. Trezory našla policie na chatě u obžalovaného Jaroslava Blažka.

„Našel jsem je na smetišti, tak jsem si je vzal a opravil,“ tvrdil soudu Blažka. Aby se policie dostala dál, dala do chaty odposlech a tím se jí postupně podařilo rozkrýt celý případ.

Vratislav Benda se přiznal, že s Dykastem a Humlhanzem loni v srpnu přijeli v noci k zámku, na jehož půdě založili s pomocí benzinu a petroleje požár.

S ostatními případy nemá nic společného. Pouze řekl, že dělal řidiče asi měsíc před požárem v autobazaru, když si tam Fic chtěl koupit auto. Vše si prý spojil, až když za ním přišli policisté.

Hlavním organizátor požárů měl být podle obžaloby Vladimír Racek. Motivem činu v autobazaru měla být žárlivost. Racek měl totiž majiteli autobazaru přebrat ženu.

„To je naprosto nesmyslný motiv, protože naštvaný by mě být on na mě, ne já na něj,“ hájil se u soudu Racek, který řekl, že nic neudělal a že obvinění je postaveno tak, že je policie ráda, když má nějakého osla, na kterého to může hodit. Motivem zapálení zámku měla být nejprve snaha snížit kupní cenu zámku. Ježe podle Racka i policejní znalec řekl, že je to blbost, protože oprava zámku by přišla na víc, než byla původní nabídnutá cena, tedy asi dvanáct milionů korun.

„Pak přišli s tím, že jsem chtěl požárem urychlit nějaký developerský zájem, ale i to je nesmysl, žádný takový jsem neměl,“ tvrdil u soudu Racek, který podrobně hovořil o svých plánech, jak zámek a jeho okolí zrekonstruovat. Zámek nakonec koupil za deset milionů korun.

Racek byl v minulosti odsouzen k šesti letům za machinace v humpolecké textilce Sukno, který mu odvolací soud snížil na čtyři a půl roku. Racek se pak měl vyhýbat nástupu do vězení, což podle něj také není pravda. V té souvislosti prý policie přišla s motivem, že autobazar nechal zapálit, protože ho prý měl jeho majitel udat. I to je podle něj lež. Třem obžalovaným za loupež hrozí až dvanáct let, ostatním za obecné ohrožení až patnáct let. Vinu obžalovaným by mimo jiné měly dokazovat odposlechy. Hlavní líčení bude pokračovat v úterý, ve středu a poté v lednu.