Muž kromě potřebných věcí pro firmu také opakovaně objednal a odebral od svého známého spotřební elektroniku a výpočetní techniku. Tyto věci si však ponechal buď pro svoji osobní potřebu, nebo je prodal. Svého známého instruoval, co má na faktury uvádět, aby byl zastřen pravdivý význam popisu zboží a faktury tak mohl předkládat na pokladně k proplacení.

Během deseti let způsobil firmě proplacením téměř šedesáti faktur škodu za 872 tisíc korun. Poslední fakturu na částku přesahující sedmnáct tisíc korun mu už firma neproplatila. Když se podvod přišlo, muž firmu opustil a celou škodu uhradil. Z vyšetřování vyplynulo, že byl nespokojen s výší příjmu a s poměry ve firmě. Za trestný čin podvod muži hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.