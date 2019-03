Ten policistům řekl, že na jednom bazarovém internetovém portálu našel na začátku března nabídku prodeje osobního vozidla za částku 5 tisíc eur. Ta se mu zalíbila a začal s prodejcem komunikovat přes email. Majitel auta měl být z Dánska a komunikoval v angličtině. Oba muži se domluvili na prodeji vozidla a kupující zaslal za auto požadovanou částku. Následně poslal ještě dalších 1800 euro za tranzitní pojištění, přičemž tato částka mu měla být po převzetí vozidla vrácena.

Auto mělo novému majiteli dorazit již předminulý týden, to se ale doposud nestalo. Prodejce přestal komunikovat a žádnou část z obdržených peněz nevrátil. Policisté proto zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

Na Hradecku jde v poslední době už o několikátý případ, kdy občané předem posílají z různých důvodů peníze neznámým lidem, se kterými komunikují přes internet. „Opětně apelujeme na občany, aby si prodejce předem řádně prověřili a pokud možno neposílali peníze předem. Vždy je lepší zboží zaplatit na dobírku,“ varovala před podobnými případy tisková mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.