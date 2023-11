Hádka v kuchyni panelového domu v Hradci Králové skončila napadením. Pětapadesátiletá žena na svého partnera zaútočila sekáčkem na maso. V minulosti byla již jednou odsouzena za těžké ublížení na zdraví a jednou za pokus vraždy. V červnu 2021 byla propuštěna z vězení.

Žena sekáčkem na maso napadla svého partnera, v útoku přestala až po příjezdu zasahujících policistů. | Foto: PČR

Pět až 12 let odnětí svobody hrozí 55leté ženě, která byla kriminalisty ve čtvrtek obviněna z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. „Žena ve středu 8. 11. v podvečerních hodinách v jednom bytě panelového domu v Hradci Králové po předchozím slovním konfliktu sekáčkem na maso napadla o 4 roky mladšího partnera a v útoku přestala až po příjezdu zasahujících policistů,“ sdělila k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Muži způsobila několik sečně řezných ran, s kterými musel být převezen do nemocnice na ošetření. Policisté ženu na místě zadrželi a podrobili dechové zkoušce s výsledkem 0,6 promile alkoholu. Muž nadýchal o jednu desetinu více.

Policisté zjistili, že obviněná žena byla v minulosti již jednou odsouzena za těžké ublížení na zdraví a jednou za pokus vraždy, za který dostala 7letý trest. V červnu 2021 byla propuštěna z vězení.

„Z důvodné obavy, že by žena mohla v trestné činnosti pokračovat, že uprchne či se bude skrývat, podali policisté podnět na vzetí do vazby. Soudce důvody akceptoval a ženu do vazby poslal,“ doplnila Iva Kormošová.

