„Čtyřiadvacetiletý řidič se na výzvu policistů podrobil dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem, ovšem test na drogy měl pozitivní. Dle jeho slov užil „lajnu“ pervitinu v předchozích dnech a na jejich výzvu se odmítl podrobit lékařskému vyšetření,“ popisuje průběh kontroly mluvčí policistů Šárka Pižlová. Auto navíc mělo od srpna propadlou technickou kontrolu.

Řidiči teď hrozí ve správním řízení pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení od jednoho do dvou let.