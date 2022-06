Poté oznamovatelce přišel odkaz na platební bránu totožný s jejím internetovým bankovnictvím, do kterého se přihlásila s tím, že jí na účet kupující zašle peníze za kolo a dopravu. Opak byl však pravdou. Z jejího účtu pachatel odeslal částku 145 tisíc korun a dále se pokusil odčerpat 149 tisíc korun, které se však poškozené podařilo zachránit tím, že transakci zablokovala.

Tipy pro bezpečné nákupy na internetových bazarech:



Pokud je nabídka až příliš lákavá, mějte se na pozoru.



Nepodléhejte tlaku a urgenci o rychlé jednání ze strany kupujících či prodejců.



Pokud je to možné, předejte si zboží osobně a na veřejném místě.



Platbu provádějte pouze přes bankovní účet nebo v hotovosti. Podvodníka je pak jednodušší identifikovat.



Vyhněte se kupujícím/prodávajícím, kteří vás tlačí do alternativních způsobů platby a dopravy.



Nikdy nezadávejte číslo své platební karty do neznámé stránky. To platí dvojnásob, pokud vás k tomu vyzve neznámá osoba.



Číslo kupujícího/prodávajícího si ověřte zadáním do internetového vyhledávače nebo do specializovaných služeb typu Můžu to zvednout apod.