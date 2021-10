"Ženě, která si přeposíláním přišla na částku v řádu desetitisíců korun, v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let," informovala mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Vyšetřovatel z hospodářské kriminálky v těchto dnech obvinil ženu ve věku 50 let ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Přes účty, které sama založila u různých bank, protekly během devíti měsíců téměř dva milióny korun, které právě fiktivní američtí vojáci vylákali od šesti lidí z celé České republiky a dvou zahraničních firem.

Až osm let vězení hrozí padesátileté ženě z Hradce Králové, která se podle policistů podílela na podvodech takzvaných amerických vojáků. Podvody, které v posledních letech policisté opakovaně řeší, mají většinou stejný vzorec.

